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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль заблокирует ливанский телеканал «за службу терроризму»

Израиль заблокирует ливанский телеканал Al Mayadeen за связи с «Хезболлой»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Вещание канала Al Mayadeen в Израиле прекратят, а имущество конфискуют. Сотрудники издания настаивают на своей независимости, а в Ливане назвали решение Израиля гордостью и высшей честью
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Кабинет безопасности Израиля постановил заблокировать ливанский телеканал Al Mayadeen, пишет The Times of Israel. С таким предложением выступил министр связи Шломо Кархи.

Издание отмечает, что канал выступает с позиций ливанской «Хезболлы». Эта группировка неоднократно наносила удары по территории Израиля.

«Израиль находится в состоянии войны. На суше, в воздухе, на море, в киберпространстве, в электромагнитном спектре и в [общественном] сознании», — сказал Кархи. Он пояснил, что подобные Al Mayadeen новостные службы отождествляют себя с врагами государства и наносят ущерб безопасности Израиля, а также служат «презренным террористическим организациям».

Министр потребовал заблокировать и катарский телеканал Al Jazeera по аналогичным причинам.

Имущество Al Mayadeen в Израиле будет арестовано и конфисковано, приказ об этом будет издан позднее 13 ноября. Решение о прекращении вещания стало первым случаем исполнения временных полномочий, принятых после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. В соответствии с ними министр связи вправе запрещать иностранные СМИ, которые сочтут наносящими ущерб нацбезопасности.

Al Mayadeen сообщил о задержаниях израильскими силовиками репортеров телеканала, находящихся в Палестине. Директор палестинского офиса Al Mayadeen Насер аль-Лахам подчеркнул, что вещание будет продолжено, несмотря на решение властей Израиля.

Телеканал Al Mayadeen начал вещание в 2012 году, название переводится с арабского как «площади» — символ протестов Арабской весны. Телеканал позиционировал себя как «анти Al Jazeera», его основатели обвинили катарское медиа в одностороннем освещении гражданской войны в Сирии. «Мы не говорим от имени Ирана или сирийского режима, мы являемся полностью независимым каналом, который отражает реальность такой, какая она есть», — подчеркивал тогда главред Al Mayadeen Гассан бин Джиддо.

Стратегию Израиля в войне с ХАМАС в секторе Газа телеканал называет «агрессивной оккупацией».

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Ливанский министр труда Мустафа Байрам заявил о гордости за телеканал, который «разоблачил и побеждает врага в войне имиджа, терминологии, правды и сопротивления». Бывший президент Ливана Эмиль Лахуд назвал запрет «высшей честью для телеканала».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Ливан блокировка Хезболла Al Jazeera Al-Jazeera
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