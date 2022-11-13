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«РИА Новости» сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

«РИА Новости»: до 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу
Кинбурнская коса расположена на юге Николаевской области, с Очаковым ее разделяет 10-километровый пролив. Как сообщили «РИА Новости» в силовых службах, при попытке высадки были уничтожены до 20 диверсантов и четыре плавсредства
Фото: яндекс карты
Фото: яндекс карты

Диверсионная группа сил специальных операций ВСУ совершила попытку высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Уничтожено четыре плавсредства и до 20 военных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил в своем телеграм-канале зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в ходе нанесения ответного артиллерийского удара также подавлены огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем. Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина — 8-10 км.

Российские войска полностью заняли территорию Кинбурнской косы в начале июня.

11 ноября российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области, где находится и город Херсон. Решение об отводе войск принял двумя днями ранее министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего силами спецоперации Сергея Суровикина. Местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

До этого с середины октября с правого берега Днепра эвакуировали жителей. Централизованный вывоз граждан завершился 7 ноября. Как говорил мэр Херсона Александр Кобец, в городе на 11 ноября оставалось 80–100 тыс. мирных жителей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине ВСУ диверсия Николаевская область
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