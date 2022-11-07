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Комитет Думы одобрил ужесточение наказания для иноагентов

Комитет Думы одобрил ужесточение наказания за создание НКО, посягающих на права граждан
Наказание за создание НКО, побуждающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей, хотят увеличить в два раза, за участие в ее работе — в 1,5 раза
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к проекту закона об иноагентах, согласно которой будет увеличен срок наказания за создание некоммерческой организации (НКО), побуждающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей, сообщает ТАСС.

Поправку в проект закона об иноагентах внес депутат от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный.

Наказание за создание и руководство такой НКО, если она будет выполнять функции иноагента, предлагают ужесточить до шести лет лишения свободы. Участие в работе подобной организации может грозить тюремным заключением на три года.

Изменения планируют внести в ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Сейчас максимальное наказание за создание такой НКО предусматривает до трех лет лишения свободы, за участие в ней — до двух лет.

Кроме того, предлагается увеличить наказание по той же статье за создание или руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Сейчас за это грозит до четырех лет лишения свободы, срок хотят увеличить до семи лет.

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Лилия Пашкова
Государственная дума РФ НКО иноагенты
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