Глава Минфина Британии назвал Россию ответственной за рецессию в стране

Великобритания столкнулась с рецессией, а спровоцировала ее российская военная операция на Украине, заявил в интервью The Sunday Times глава Минфина Соединенного Королевства Джереми Хант.

По мнению Ханта, боевые действия на Украине и их последствия нарушили стабильность в Британии. «Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — считает он.

В начале ноября Банк Англии предположил, что инфляция в текущем квартале достигнет 40-летнего максимума — около 11%. Регулятор признал, что страна уже вступила в рецессию, потенциально она может продлиться два года — дольше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов. Хант заявил, что на следующей неделе будет представлен прогноз Управления по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR), в котором будут содержаться похожие данные.

Согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS), в третьем квартале 2022 года экономика страны снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

"Вопрос на самом деле не в том, вошли ли мы в период рецессии, а в том, что мы можем сделать, чтобы он оказался как можно короче», - заявил Хант. По его словам, если правительству и Банку Англии удастся взять инфляцию под контроль, это позволит сдержать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, а также стоимость заимствований для бизнеса.

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