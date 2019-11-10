Политика , 10 ноя, 02:07
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Вице-премьер Украины счел необходимым «научиться жить» рядом с Россией
Украине и ее гражданам необходимо научиться жить рядом с Россией. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
«Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить», — сказал он.
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