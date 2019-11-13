Новый глава СПЧ заявил о сомнениях по трем фигурантам «московского дела»

В Совете по правам человека прошло первое мероприятие под председательством Валерия Фадеева. По его итогам члены совета обратятся к Росгвардии и МВД с предложением о встрече по поводу «технологических аспектов работы силовиков»

Валерий Фадеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В среду, 13 ноября, состоялось заседание комиссии по гражданским свободам и гражданской активности при президентском Совете по правам человека (СПЧ). Это первое мероприятие, на котором вместо ушедшего в отставку Михаила Федотова председательствовал Валерий Фадеев.

По результатам мероприятия члены СПЧ решили обратиться к руководству Росгвардии и МВД с просьбой о встрече, рассказал РБК Фадеев. «Мы готовим встречу по технологическим аспектам работы правоохранительных органов во время массовых беспорядков, — уточнил он. — Например, автозаки: они стоят по несколько часов на жаре, и там, извините, нужду справить негде». По словам нового председателя СПЧ, вопросов к техническим аспектам работы силовиков на митингах у членов совета много.

Также участники встречи сошлись на том, что среди участников «московского дела» есть те, чьи дела «вызывают сомнения», сказал Фадеев. «Логика правоохранителей понятна: задерживают тех, кто толкает полицейского, бьет, распыляет слезоточивый газ, сопротивляется полицейским, у кого нашли нож или молоток, — сообщил он. — Но есть несколько дел, по которым у меня и у коллег возникли вопросы, и эти дела я возьму под личный контроль и подготовлю письма в Следственный комитет, в Генпрокуратуру, чтобы на них обратили особое внимание». Таких дел три — дело Самариддина Раджабова (ч. 1 ст. 318 УК, применение насилия в отношении представителя власти), дело Сергея Фомина (ст. 212 УК, массовые беспорядки) и дело Егора Жукова (ч. 2 ст. 280 УК, призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

«Раджабов бросил пустую бутылку в сторону полицейских, но никому повредить не мог, — уверен Фадеев. — Если проявление агрессии и было, то очень нежное проявление агрессии».