WP узнала о предложенной Трампом Эрдогану сделке на $100 млрд

Газета пишет, что американский лидер предложил турецкому коллеге торговое соглашение, а также пути выхода из-под санкций, которыми США грозят Анкаре из-за покупки российских зенитных комплексов С-400

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а способ обхода американских санкций из-за покупки Турцией российских зенитных комплексов С-400. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

По данным издания, соответствующее письмо было направлено Эрдогану на прошлой неделе для улучшения отношений между США и Турцией, которые испортились после проведения Анкарой военной операции в Сирии.

В минувший вторник, 12 ноября, Эрдоган отправился с официальным двухдневным визитом в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Трампом в формате один на один. В прошлом месяце палата представителей Конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции. «Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом после того, как он напал на наших сирийских курдских союзников, а турецкие силы совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями», — сказал сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

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