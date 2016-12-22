Костин пообещал написать открытое письмо об участии в форуме в Давосе

Глава ВТБ Андрей Костин уже поговорил с президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабе, и ему известно о том, что его не стали приглашать на мероприятие в Швейцарию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.
«Свою позицию по данному вопросу Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума», — указал собеседник РБК. От дальнейших комментариев по этому поводу он отказался.
Ранее, 6 ноября, о том, что организаторы форума решили не приглашать на мероприятие внесенных в апреле в американский черный список Андрея Костина, Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску из-за американский ограничений, со ссылкой на собственные источники сообщила газета Financial Times. Несмотря на то, что санкции не запрещают предпринимателям въезжать в Швейцарию, организаторы форума, как указывает один из собеседников издания, прислушиваются к мнению Вашингтона. При этом другой источник Financial Times утверждает, что на организаторов мероприятия «оказывается огромное давление со стороны США», чтобы не приглашать Вексельберга, Костина и Дерипаску.
Форум должен состояться в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.
Источник РБК, близкий к Олегу Дерипаске, ранее сообщил, что предприниматель в Швейцарию ехать и не планировал. Он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла, говорил источник.
РБК направил запрос в отдел коммуникаций Всемирного экономического форума.