Шахбаз Шариф: Пакистан во второй раз выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Пакистан во второй раз выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна еще раз выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он поясниил, что президент США «спас миллионы людей», способствуя миру в секторе Газа

Дональд Трамп и Шахбаз Шариф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Правительство Пакистана снова рекомендовало кандидатуру американского президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира, заявил премьер страны Шахбаз Шариф на саммите по случаю окончания войны Израиля и ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе.

Трансляцию мероприятия ведет Al Jazeera. Шариф напомнил, что в первый раз Пакистан выдвинул Трампа «за его выдающийся, исключительный вклад в прекращение войны между Индией и Пакистаном».

В 2025 году премию вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Комментируя это решение, Белый дом заявил, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».

По мнению пакистанского премьера, Трамп заслужил премию, поскольку «спас миллионы людей», в том числе благодаря прекращению огня в секторе Газа. В связи с этим Исламабад выдвинет политика в качестве кандидата на соискание нобелевки в 2026 году.

13 октября президенты США, Египта, Турции Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.

В тот же день Трамп заявил, что готов вмешаться в военный конфликт Афганистана и Пакистана, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании. Он заявил, что «уже спас миллионы жизней» и делал это «не ради Нобелевской премии».