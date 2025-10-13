 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

RFI: президент Мадагаскара улетел из страны на французском военном самолете
Мадагаскарcкий президент эвакуирован из страны на французском военном самолете после начала массовых протестов и мятежа военных. Франция подчеркивает, что не вмешивается во внутренние дела республики
Андри Радзуэлина
Андри Радзуэлина (Фото: Andry Rajoelina / Reuters)

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне беспорядков покинул страну на французском военном самолете, сообщает Международное французское радио (RFI, Radio France Internationale) со ссылкой на источники. Об этом также рассказали источники Reuters.

Эвакуация была проведена после соглашения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французские власти заявили, что не вмешиваются во внутренний кризис на Мадагаскаре.

Кроме того, бывший премьер-министр Кристиан Нтсай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий союзник президента, улетели на Маврикий на частном самолете, говорится в материале.

Президент обратится к народу Мадагаскара 13 октября в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщила его администрация в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Jeune Afrique узнал о бегстве президента Мадагаскара из столицы
Политика
Андри Радзуэлина

Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти накануне, 12 октября. Незадолго до этого стало известно, что солдаты встали на сторону протестующей молодежи, требовавшей его отставки.

Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)
Антананариву, Мадагаскар
(Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)

До этого Jeune Afrique писал, что Радзуэлина покинул столицу Антананариву на фоне продолжающихся с конца сентября массовых протестов.

Протесты, начавшиеся еще в конце сентября, были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер — тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.

29 сентября Радзуэлина распустил правительство, заявил о своем желании создать «пространство для диалога» с молодежью и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства. В следующем месяце он пообещал уйти в отставку, если отключения электроэнергии в столице продолжатся в течение года.

Согласно докладу ООН, с начала протестов погибли по меньшей мере 22 человека, более 100 получили ранения. Президент опроверг «ошибочные данные». По его словам, было только 12 погибших, «мародеров и вандалов», пишет RFI.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Мадагаскар Франция президент протесты
Материалы по теме
Президент Мадагаскара заявил о попытке госпереворота
Политика
Jeune Afrique узнал о бегстве президента Мадагаскара из столицы
Политика
На Мадагаскаре распустили правительство из-за протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Вучич обратился к сербам после обсуждения с Москвой санкций США Политика, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Москва призвала ООН защитить высылаемых из Латвии россиян Политика, 18:11
Суд обязал туроператора выплатить по ₽90 тыс. за ошибку в билетах Общество, 18:08
Эрдоган развернул самолет, узнав об участии Нетаньяху в саммите в Египте Политика, 18:00
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Диана Шнайдер стартовала с победы на крупном турнире WTA в Нинбо Спорт, 17:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 17:56
Трамп призвал помиловать Нетаньяху: «Кого, черт возьми, это волнует?» Политика, 17:54
ЦБ впервые с начала сентября опустил курс доллара ниже ₽81 Инвестиции, 17:50
Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по Газе Политика, 17:49
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов Общество, 17:47
«Барселона» сообщила о проблемах со здоровьем у Торреса и Ольмо Спорт, 17:47
«День глубокой радости»: как в Израиль вернулись заложники. Фоторепортаж Общество, 17:44 