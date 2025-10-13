Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

Мадагаскарcкий президент эвакуирован из страны на французском военном самолете после начала массовых протестов и мятежа военных. Франция подчеркивает, что не вмешивается во внутренние дела республики

Андри Радзуэлина (Фото: Andry Rajoelina / Reuters)

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне беспорядков покинул страну на французском военном самолете, сообщает Международное французское радио (RFI, Radio France Internationale) со ссылкой на источники. Об этом также рассказали источники Reuters.

Эвакуация была проведена после соглашения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французские власти заявили, что не вмешиваются во внутренний кризис на Мадагаскаре.

Кроме того, бывший премьер-министр Кристиан Нтсай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий союзник президента, улетели на Маврикий на частном самолете, говорится в материале.

Президент обратится к народу Мадагаскара 13 октября в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщила его администрация в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти накануне, 12 октября. Незадолго до этого стало известно, что солдаты встали на сторону протестующей молодежи, требовавшей его отставки.

До этого Jeune Afrique писал, что Радзуэлина покинул столицу Антананариву на фоне продолжающихся с конца сентября массовых протестов.

Протесты, начавшиеся еще в конце сентября, были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер — тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.

29 сентября Радзуэлина распустил правительство, заявил о своем желании создать «пространство для диалога» с молодежью и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства. В следующем месяце он пообещал уйти в отставку, если отключения электроэнергии в столице продолжатся в течение года.

Согласно докладу ООН, с начала протестов погибли по меньшей мере 22 человека, более 100 получили ранения. Президент опроверг «ошибочные данные». По его словам, было только 12 погибших, «мародеров и вандалов», пишет RFI.