Jeune Afrique узнал о бегстве президента Мадагаскара из столицы

Президент Мадагаскара Радзуэлина покинул столицу Антананариву после того, как корпус CAPSAT отказался подчиняться приказам властей подавлять протесты и занял центр города

Андри Радзуэлина (Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС)

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул столицу Антананариву на фоне продолжающихся массовых протестов, инициированных молодежным движением «Поколение Z», пишет журнал Jeune Afrique.

Глава государства был вынужден покинуть город после того, как корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказался выполнять приказы властей открывать огонь по демонстрантам и занял площадь в центре города, где с 1970-х годов происходят главные политические перемены на Мадагаскаре.

Протесты, начавшиеся еще в конце сентября, были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер — тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.

29 сентября президент Мадагаскара распустил правительство, заявил о своем желании создать «пространство для диалога» с молодежью и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства. В октябре он также пообещал уйти в отставку, если отключения электроэнергии в столице продолжатся в течение года.

После этого из-за продолжающихся гражданских волнений российским туристам рекомендовали отложить посещение островного государства до нормализации ситуации. По данным Клуба друзей Мадагаскара, российская диаспора на острове насчитывает около 130 человек. Большинство проживают в Антананариву, остальные — в провинциях.

Премьер-министр генерал Руфин Зафисамбо 11 октября пообещал провести независимое расследование возможных ошибок, допущенных силами безопасности с начала демонстраций. Среди рассматриваемых случаев — смерть студента в городе Анциранана на севере Мадагаскара 26 сентября во время студенческой демонстрации.

«Президент Республики дал поручение определить истинные причины, обстоятельства и ответственность каждого человека в этой трагедии», — сказал глава правительства.

Волна протестов под руководством поколения Z охватила десятки стран за последние месяцы: молодежные акции, часто координируемые через соцсети, прошли в Марокко, Мадагаскаре, Перу, Непале и других странах. Основные причины протестов — коррупция, ухудшение экономических условий, социальное неравенство и недоверие к властям.