МИД Израиля показал фото освобожденного из плена ХАМАС Максима Харкина

Максим Харкин (Фото: IsraelinRussian / Telegram)

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало в своем русскоязычном телеграм-канале фотографию 36-летнего уроженца Донбасса Максима Харкина. Он стал одним из 20 заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС передало сегодня Израилю.

«Освобожденный заложник Максим Харкин на пути домой», — говорится в описании к фото.

Харкина освободили в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС по прекращению боевых действий в секторе Газа. В ответ Израиль должен освободить 250 пожизненно осужденных палестинцев и около 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных с октября 2023 года.

Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России Талы Харкиной. В Израиле он жил с 2005 года. 7 октября 2023 года был похищен с фестиваля Nova. На момент взятия в плен у него не было российского гражданства. Его семья оформила для него паспорт России, чтобы Москва могла помочь с его освобождением. Российский МИД этой весной обсуждал его освобождение с ХАМАС.