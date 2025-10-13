Супругов из Польши обвинили в слежке за российскими оппозиционерами

Прокуратура Польши заявила, что Игорь Р. и Ирина Р. передавали российским властям сведения, которые могли навредить стране. Мужчину также заподозрили в отправке посылки со взрывчатым веществом. Супругов задержали прошлым летом

Фото: tomeqs / Shutterstock

Прокуратура Польши предъявила обвинение двум россиянам в шпионаже в пользу России. По версии ведомства, они передавали спецслужбам данные, которые могли навредить республике.

Игорь Р. с февраля по август 2022 года собирал сведения о российских оппозиционерах, живущих в Польше, и о помогавших им людях и организациях. Он передавал эту информацию своей жене Ирине Р., а та шифровала и отправляла ее в Россию.

RMF 24 пишет, что мужчина, «притворяясь оппозиционером, ранее имел тесные связи» с Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским (признан Минюстом иноагентом).

По данным прокуратуры, в 2024 году Игорь Р. вместе с еще одним россиянином и двумя украинцами и одним россиянином якобы участвовал в отправке посылки с нитроглицерином, замаскированными детонаторами и другими «устройствами военного назначения». Впоследствии ее обнаружили на складе в Лодзинском воеводстве.

Игорю Р. вменили «создание непосредственной угрозы наступления события, опасного для жизни или здоровья многих людей». Супругов задержали в июле 2024 года, с тех пор они находятся под арестом. Сами они отрицают вину и заявляют, что их подставили, передает RMF 24.

На прошлой неделе в варшавский суд передали дело о шпионаже в пользу России в отношении бывшего архивариуса отдела актов гражданского состояния Управления Варшавы Томаша Л. По данным прокуратуры, он в течение нескольких лет передавал российской разведке сведения о польских гражданах и иностранцах, переписку с дипломатическими представительствами и другие данные. Издание Wydarzenia сообщало, что после задержания Томаша Л. в 2022 году из Польши выслали 45 российских дипломатов. Российское посольство тогда заявило, что подозрения Варшавы в адрес дипломатов ничем не подтверждены.

Власти России неоднократно отвергали обвинения стран Запада в шпионаже.