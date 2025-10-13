 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Супругов из Польши обвинили в слежке за российскими оппозиционерами

Прокуратура Польши заявила, что Игорь Р. и Ирина Р. передавали российским властям сведения, которые могли навредить стране. Мужчину также заподозрили в отправке посылки со взрывчатым веществом. Супругов задержали прошлым летом
Фото: tomeqs / Shutterstock
Фото: tomeqs / Shutterstock

Прокуратура Польши предъявила обвинение двум россиянам в шпионаже в пользу России. По версии ведомства, они передавали спецслужбам данные, которые могли навредить республике.

Игорь Р. с февраля по август 2022 года собирал сведения о российских оппозиционерах, живущих в Польше, и о помогавших им людях и организациях. Он передавал эту информацию своей жене Ирине Р., а та шифровала и отправляла ее в Россию.

RMF 24 пишет, что мужчина, «притворяясь оппозиционером, ранее имел тесные связи» с Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским (признан Минюстом иноагентом).

В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией
Политика
Славомир Ценцкевич

По данным прокуратуры, в 2024 году Игорь Р. вместе с еще одним россиянином и двумя украинцами и одним россиянином якобы участвовал в отправке посылки с нитроглицерином, замаскированными детонаторами и другими «устройствами военного назначения». Впоследствии ее обнаружили на складе в Лодзинском воеводстве.

Игорю Р. вменили «создание непосредственной угрозы наступления события, опасного для жизни или здоровья многих людей». Супругов задержали в июле 2024 года, с тех пор они находятся под арестом. Сами они отрицают вину и заявляют, что их подставили, передает RMF 24.

На прошлой неделе в варшавский суд передали дело о шпионаже в пользу России в отношении бывшего архивариуса отдела актов гражданского состояния Управления Варшавы Томаша Л. По данным прокуратуры, он в течение нескольких лет передавал российской разведке сведения о польских гражданах и иностранцах, переписку с дипломатическими представительствами и другие данные. Издание Wydarzenia сообщало, что после задержания Томаша Л. в 2022 году из Польши выслали 45 российских дипломатов. Российское посольство тогда заявило, что подозрения Варшавы в адрес дипломатов ничем не подтверждены.

Власти России неоднократно отвергали обвинения стран Запада в шпионаже.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша шпионаж спецслужбы оппозиция
Материалы по теме
Times узнала о планах уволить советника Стармера из-за дела о шпионаже
Политика
Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая
Политика
ЕК проведет расследование после данных о шпионаже Венгрии в институтах ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Захарова отреагировала на планы Латвии по депортации россиян Политика, 15:11
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора Политика, 15:07
Акции Xiaomi упали почти на 9% после новой аварии с электромобилем Инвестиции, 15:03
На кроссоверах Li Auto в заводской прошивке стал доступен русский язык Авто, 15:00
Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов Политика, 14:59
Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью Политика, 14:52
МИД Израиля показал фото освобожденного из плена ХАМАС Максима Харкина Политика, 14:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Министерство в Китае перестало публиковать документы в формате Word Политика, 14:46
Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля Политика, 14:45
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем Экономика, 14:38
Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако Общество, 14:37
Bloomberg узнал срок принятия решения в ЕС насчет российских активов Политика, 14:33
Доля новостроек без отделки в Москве побила рекорд с 2019 года Недвижимость, 14:32