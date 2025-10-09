Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Окружной суд в Варшаве получил обвинительное заключение по делу о шпионаже в пользу России и превышении полномочий госслужащего — архивариуса из отдела актов гражданского состояния Управления Варшавы Томаша Л. Об этом сообщает пресс-служба польского Агентства внутренней безопасности (ABW).

Следствие установило, что Томаш Л. с 2017-го по март 2022 года работал на российскую разведку, передавая ей данные, которые могли навредить Польше.

Как работник архивного отдела ЗАГСа (Urząd Stanu Cywilnego) Варшавы, он имел доступ к его системам, получал служебные документы и материалы, которые затем передавал российской разведке. Томаша Л. задержали в марте 2022 года, прокуратура возбудила уголовное дело, а суд тогда же арестовал его.

Как пишет Wydarzenia, архивариус выносил документы о гражданском состоянии польских граждан и иностранцев, корреспонденцию с дипломатическими представительствами, официальные шаблоны, инструкции. Он копировал их на личные носители и свой мобильный телефон, вынес более сотен документов.

По данным издания, задержание Томаша Л. в 2022 году привело к высылке из Польши 45 российских дипломатов. Onet сообщил тогда, что дипломатов обвинили в шпионаже в интересах России под дипломатическим прикрытием.

МИД России заявил тогда, что в Польше царят «русофобия и шпиономания».