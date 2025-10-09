 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Окружной суд в Варшаве получил обвинительное заключение по делу о шпионаже в пользу России и превышении полномочий госслужащего — архивариуса из отдела актов гражданского состояния Управления Варшавы Томаша Л. Об этом сообщает пресс-служба польского Агентства внутренней безопасности (ABW).

Следствие установило, что Томаш Л. с 2017-го по март 2022 года работал на российскую разведку, передавая ей данные, которые могли навредить Польше.

Как работник архивного отдела ЗАГСа (Urząd Stanu Cywilnego) Варшавы, он имел доступ к его системам, получал служебные документы и материалы, которые затем передавал российской разведке. Томаша Л. задержали в марте 2022 года, прокуратура возбудила уголовное дело, а суд тогда же арестовал его.

Польша сочла невыгодной выдачу Германии дайвера по делу Nord Stream
Политика
Дональд Туск

Как пишет Wydarzenia, архивариус выносил документы о гражданском состоянии польских граждан и иностранцев, корреспонденцию с дипломатическими представительствами, официальные шаблоны, инструкции. Он копировал их на личные носители и свой мобильный телефон, вынес более сотен документов.

По данным издания, задержание Томаша Л. в 2022 году привело к высылке из Польши 45 российских дипломатов. Onet сообщил тогда, что дипломатов обвинили в шпионаже в интересах России под дипломатическим прикрытием.

МИД России заявил тогда, что в Польше царят «русофобия и шпиономания».

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Варшава шпионаж Польша Россия
Материалы по теме
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России
Политика
Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая
Политика
Двух голландских подростков задержали по подозрению в шпионаже для России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
ТАСС сообщил о смерти автора хита 1990-х «Молодая» Ефрема Амирамова Общество, 15:58
WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка Политика, 15:53
Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж Политика, 15:42 
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL Политика, 15:33
Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона Политика, 15:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МИД Венгрии обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью Политика, 15:28
ПСБ рассказал о драйвере быстрого внедрения технологий в бизнес Пресс-релиз, 15:27
Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы» Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
С 13 по 17 октября в Москве состоится Международный жилищный конгресс Пресс-релиз, 15:17
Умер барабанщик румынской группы Direction 5 Мариус Кесери Общество, 15:12
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12