Politico узнало, как связаны удар по Дохе, Трамп и перемирие в Газе

Удар Израиля по Дохе стал поворотным моментом в дипломатических усилиях Трампа, которые привели к достижению перемирия в секторе Газа. Из-за атаки политик усилил давление на Нетаньяху и частично переменил взгляды на конфликт

Сектор Газа (Фото: Reuters)

Удар Израиля по Катару месяц назад привел к усилению дипломатии США, итогом чего стало прекращение огня в секторе Газа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Израиль нанес удар по столице Катара, Дохе, 9 сентября. Израильская армия называла своей целью представителей ХАМАС, которые руководили нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Группировка сообщала о гибели пяти человек из числа своих членов, включая сына главного переговорщика со стороны движения, также погиб сотрудник катарской службы безопасности. По данным Politico, после удара Доха пригрозила отказом от посредничества по Газе. Израиль, совершив атаку, обвинил Катар в «укрывательстве террористов», а Катар Израиль — в «трусливом нападении». Тем не менее в конце сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед Дохой.

«Неудачный удар Израиля по Катару стал поворотным моментом», — сказал собеседник издания, близкий к Белому дому. По его словам, президент США Дональд Трамп использовал это «как рычаг» для давления на Нетаньяху, который в итоге не только извинился перед Катаром, но и согласился на прекращение войны.

«Президент [Трамп] стал гораздо более прямым и резким, и после удара по Дохе возникла повышенная срочность в достижении мирного соглашения. Это позволило президенту оказать максимальное давление на Израиль, что он и сделал. И это действительно поставило Израиль в положение, когда он вынужден был согласиться на мир», — объяснил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Оно было достигнуто согласно плану Трампа, раскрытому в сентябре. На первом этапе ХАМАС должен освободить оставшихся в секторе израильских заложников, Израиль — освободить палестинских заключенных и отвести войска в регионе к согласованным линиям.

План Трампа включает также пункты о будущем сектора Газа и его отношений в Израилем: например, власть там планируется передать палестинскому комитету без участия ХАМАС, а надзор и контроль будет вести «Совет мира» под руководством Трампа.