 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Politico узнало, как связаны удар по Дохе, Трамп и перемирие в Газе

Politico: удар по Дохе стал поворотным моментом на пути к перемирию в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Удар Израиля по Дохе стал поворотным моментом в дипломатических усилиях Трампа, которые привели к достижению перемирия в секторе Газа. Из-за атаки политик усилил давление на Нетаньяху и частично переменил взгляды на конфликт
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Reuters)

Удар Израиля по Катару месяц назад привел к усилению дипломатии США, итогом чего стало прекращение огня в секторе Газа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Израиль нанес удар по столице Катара, Дохе, 9 сентября. Израильская армия называла своей целью представителей ХАМАС, которые руководили нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Группировка сообщала о гибели пяти человек из числа своих членов, включая сына главного переговорщика со стороны движения, также погиб сотрудник катарской службы безопасности. По данным Politico, после удара Доха пригрозила отказом от посредничества по Газе.

Израиль, совершив атаку, обвинил Катар в «укрывательстве террористов», а Катар Израиль — в «трусливом нападении». Тем не менее в конце сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед Дохой.

«Неудачный удар Израиля по Катару стал поворотным моментом», — сказал собеседник издания, близкий к Белому дому. По его словам, президент США Дональд Трамп использовал это «как рычаг» для давления на Нетаньяху, который в итоге не только извинился перед Катаром, но и согласился на прекращение войны.

«Президент [Трамп] стал гораздо более прямым и резким, и после удара по Дохе возникла повышенная срочность в достижении мирного соглашения. Это позволило президенту оказать максимальное давление на Израиль, что он и сделал. И это действительно поставило Израиль в положение, когда он вынужден был согласиться на мир», — объяснил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Израиль начал отвод войск в рамках перемирия в секторе Газа
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Оно было достигнуто согласно плану Трампа, раскрытому в сентябре. На первом этапе ХАМАС должен освободить оставшихся в секторе израильских заложников, Израиль — освободить палестинских заключенных и отвести войска в регионе к согласованным линиям.

План Трампа включает также пункты о будущем сектора Газа и его отношений в Израилем: например, власть там планируется передать палестинскому комитету без участия ХАМАС, а надзор и контроль будет вести «Совет мира» под руководством Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Катар Израиль сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Израиль начал отвод войск в рамках перемирия в секторе Газа
Политика
Kan назвал дату визита Трампа в Израиль
Политика
Трамп оценил поддержку Россией его плана по Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой Общество, 17:04
Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр Спорт, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб. Общество, 16:58
Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель Политика, 16:49
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае Спорт, 16:42
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута Общество, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле Финансы, 16:34
Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях Спорт, 16:27
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком Общество, 16:22
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе Политика, 16:20
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане Спорт, 16:12