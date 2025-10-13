Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции

Фракция правой партии «Национальное объединение» внесет во французский парламент резолюцию о вотуме недоверия второму правительству Себастьяна Лекорню. Об этом сообщила лидер фракции Марин Ле Пен на своей странице в X.

«Уже завтра мы внесем в парламент резолюцию о недоверии этому правительству», — написала политик.

Если документ будет внесен, это произойдет менее чем через сутки после того, как кабмин был сформирован. Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил новый состав правительства, в ночь на 13 октября.

Ле Пен напомнила, что ее фракция предупреждала о планах подвергнуть правительство резкой критике. Она призвала Макрона распустить новый кабмин.

Материал дополняется