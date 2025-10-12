 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон утвердил состав нового правительства Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства страны. Список опубликовал на своем сайте Елисейский дворец.

  • на пост министра финансов переназначен Ролан Лескюр;
  • главой МИДа останется Жан-Ноэль Барро;
  • министром Вооруженных сил будет занимавшая ранее пост министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен;
  • французское МВД возглавит префект парижской полиции Лоран Нуньес.

Премьером вскоре после отставки ранее был переназначен Себастьян Лекорню - бывший глава Минобороны.

Материал дополняется

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
В Техасе разбился самолет Общество, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
Макрон утвердил состав нового правительства Франции Политика, 23:15
Лукашенко предупредил о возможном исчезновении Украины Политика, 23:12
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты Политика, 23:10
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом Политика, 22:59
Стало известно точное время освобождения израильских заложников Политика, 22:57
В Курской области один человек погиб из-за атаки дроном автомобиля Политика, 22:42
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России Политика, 22:12
Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026 Спорт, 21:55
Politico узнал, как Мадуро может стать законной целью для США Политика, 21:54
