Макрон утвердил состав нового правительства Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства страны. Список опубликовал на своем сайте Елисейский дворец.
- на пост министра финансов переназначен Ролан Лескюр;
- главой МИДа останется Жан-Ноэль Барро;
- министром Вооруженных сил будет занимавшая ранее пост министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен;
- французское МВД возглавит префект парижской полиции Лоран Нуньес.
Премьером вскоре после отставки ранее был переназначен Себастьян Лекорню - бывший глава Минобороны.
Материал дополняется
