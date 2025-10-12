Лекорню не исключил повторной отставки с поста премьер-министра Франции

Повторно назначенный на должность премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку, если «не будут выполнены условия». Об этом глава французского правительства заявил в интервью изданию La Tribune.

«Я подал в отставку в прошлый понедельник (6 октября. — РБК), потому что условия больше не выполнялись. <...> Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду», — подчеркнул Лекорню.

По словам премьера, Франции необходимо «более свободное» правительство, в том числе в отношениях с различными политическими партиями.

Ожидается, что состав кабинета министров будет представлен 13 или 14 октября.

В пятницу, 10 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Лекорню премьер-министром страны, сообщил Елисейский дворец.

Французский премьер ранее подал прошение об отставке спустя несколько часов после представления своего кабинета и спустя менее чем через месяц после назначения на пост главы правительства.

Одной из причин отставки Лекорню назвал в том числе реакцию оппозиции на его добровольный отказ от ст. 49.3 Конституции Франции, позволяющей правительству принимать законы и бюджет в обход парламента.

Оппозиция выразила недовольство предложенным Лекорню составом правительства, поскольку ключевые министры сохранили свои посты. Из-за этого сделка утратила актуальность.

Летом 2024 года во Франции разразился политический кризис. Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы после победы ультраправой партии RN на выборах в Европарламент. В парламенте ультраправые укрепили свои позиции, что привело к зависимости правительства от оппозиции.

Из-за растущего госдолга кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, госдолг Франции достиг €3,346 трлн, это 114% от ВВП страны.