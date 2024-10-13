WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

Боевики выбрали возможными целями наиболее высокие здания в Израиле, чтобы повторить кризис от разрушения башен-близнецов в США, но не придумали, как это сделать. Среди других идей для атак — использование колесниц с лошадьми

Azrieli Center (Фото: David Silverman / Getty Images)

Палестинская группировка ХАМАС планировала совершить в Израиле теракт, схожий с атакой террористов 11 сентября на башни-близнецы в США, следует из документов, захваченных израильскими военными. С материалами ознакомилась Washington Post.

Нападение планировалось совершить несколько лет назад на небоскреб в Тель-Авиве. Как вероятная цель упоминаются 70-этажная Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в стране, а также комплекс Azrieli Center, состоящий из трех небоскребов, большого торгового центра, железнодорожной станции и кинотеатра. В плане отмечается, что рядом находится штаб-квартира израильской армии (ЦАХАЛ), из-за чего обрушение небоскреба может также уничтожить военный объект.

«Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — говорится в документах, на которые ссылается WP.

Боевики, однако, не выяснили, как именно разрушить небоскреб. В файлах сказано о продолжающейся работе по поиску решения этого вопроса.

Самой необычной идеей для атак на Израиль было использование колесниц — конные экипажи рассматривались как способ преодоления пересеченной местности. Боевики увидели в них потенциал «быстрого и легкого механизма», выделяющего меньше тепла (из-за угрозы израильских тепловизоров) и звука по сравнению с мотоциклами, которые использовались группировкой при прошлогодней атаке на Израиль.

«В ней находятся три человека, один из которых свободно управляет [повозкой], а двое других — стрелять и сражаться», — сказано в документе о колесницах.

ХАМАС рассматривал возможность удара по железнодорожной сети Израиля, в том числе бензовозов, которые были сочтены легкой целью и могли быть взорваны в Тель-Авиве. Кроме того, группировка изучала возможность модификации транспортных средств, чтобы те передвигались по рельсам, а также превращение рыболовецких судов в скоростные ударные катеры для доставки боевиков и взрывчатки в израильские порты. В материалах отмечается, что в отношении плана «лодки как бомбы» боевики определились со способом, «который работает».

ХАМАС также просил $500 млн у властей Ирана и запрашивал помощь для обучения и оснащения 12 тыс. боевиков, следует из документов, пишет WP.

О просьбах к Ирану писала на днях и New York Times, также изучившая часть материалов. По ее сведениям, группировка пыталась убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к атаке на Израиль в прошлом октябре. В материалах сказано, что первоначально атаку планировали совершить осенью 2022 года, но отложили, чтобы заручиться поддержкой союзников.