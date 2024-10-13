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Палестино-израильский конфликт ,  
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США решили разместить в Израиле противоракетный комплекс THAAD

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
США разместят в Израиле противоракетную систему THAAD на фоне возможной атаки Ирана, сообщили в Пентагоне. Как отмечает WSJ, сроки переброски остаются неизвестными
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Противоракетная система THAAD (Фото: Ben Listerman / Zuma / Global Look Press)

США отправят в Израиль передовую противоракетную систему THAAD и американских военнослужащих для ее эксплуатации, чтобы укрепить оборону своего главного союзника на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«По указанию президента [США Джо Байдена] министр [обороны Ллойд] Остин санкционировал развертывание в Израиле батареи противоракетной системы большой дальности (THAAD) и экипажа из военнослужащих США, чтобы укрепить противовоздушную оборону Израиля после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября», — сказал он.

Ранее об одобрении поставки THAAD писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, численность американского контингента составит «чуть менее 100 человек». Вместе с тем, подчеркивает WSJ, сроки переброски THAAD остаются неизвестными.

Об обсуждении этого вопроса в Белом доме накануне писала The Times of Israel. Как уточняли издание Ynet и израильский «12 канал», размещение в Израиле системы THAAD рассматривается в рамках подготовки к возможной атаке Ирана.

По состоянию на апрель Вооруженные силы США имели семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков и специального оборудования, писала The Times of Israel. По ее данным, для эксплуатации системы требуются 95 военнослужащих. THAAD может поражать цели на расстоянии 150–200 км.

США размещали батареи THAAD в Израиле в 2019 и 2023 годах, отметили в Пентагоне. В первом случае необходимость в этом заключалась в проведении учений, во втором — в «защите американских войск и интересов в регионе».

Иран осуществил ракетную атаку на Израиль 1 октября. Как утверждали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), это стало ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского авиаудара. В Тегеране также предупредили, что в случае ответных действий еврейское государство «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал атаку Ирана «большой ошибкой» и пригрозил расплатой. Он также отмечал неудачные результаты ударов благодаря израильской ПВО и поддержке США. Военное командование предупредило, что ответные действия будут «смертоносными, точными и особенно неожиданными» настолько, что Тегеран «не поймет, что с ним случилось и как».

Как писал Axios со ссылкой на источник, существует вероятность того, что Иран «пойдет ва-банк и начнется совсем другая игра».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина США комплексы ПВО THAAD ХАМАС Иран Ливан Хезболла КСИР
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