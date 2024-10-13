Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе»

Если Южная Корея вновь запустит дроны в Пхеньян, это приведет к «ужасной катастрофе», заявила сестра Ким Чен Ына. По версии КНДР, Сеул запускал беспилотники с листовками 3, 9 и 10 октября, южнокорейские военные отвергали обвинения

Ким Ё Чжон (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР, передает SCMP.

«Момент, когда беспилотник РК [Республики Корея] снова будет обнаружен в небе над нашей столицей, безусловно, приведет к ужасной катастрофе, — сказала она. — Лично я желаю, чтобы такого не произошло».

МИД КНДР сообщил, что Южная Корея 3, 9 и 10 октября запустила в Пхеньян беспилотники, с помощью которых были разбросаны «многочисленные» листовки с антигосударственными текстами. В ведомстве пригрозили привести в состояние готовности наступательное оружие, расположенное на границе с Южной Кореей.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи опровергал отправку дронов в КНДР, передавало агентство Yonhap.

На прошлой неделе Генштаб КНДР пообещал перекрыть дороги на границе с Южной Кореей. По данным Сеула, за последние месяцы Пхеньян установил десятки тысяч наземных мин вдоль границы.

В конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал закрепить в Конституции Южную Корею как главного врага республики.

Пхеньян в последние месяцы также неоднократно запускал в сторону Южной Кореи воздушные шары с бумагой, обрывками тканей, бумажными и пластиковыми пакетами, окурками и даже навозом. Северокорейские власти объясняли эти акции ответными мерами на распространение пропагандистских листовок Сеулом.