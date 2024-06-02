 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Южной Корее показали, какой мусор присылает КНДР с воздушными шарами

КНДР отправила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с мусором
Минобороны Южной Кореи показало содержимое пакетов, которые с помощью воздушных шаров отправляет в страну Северная Корея. Это различный мусор: бумаги, обрывки тканей, бумажные и пластиковые пакеты и даже окурки

В Южной Корее показали, какой мусор присылает КНДР с воздушными шарами
Video

КНДР снова отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором — в этот раз их насчитали почти 600 штук, сообщает Yonhap со ссылкой на военных. Шары достигли Сеула.

В первый раз Северная Корея отправила шары, которые содержали мусор и экскременты, в конце мая. Их было около 260.

Также Пхеньян продолжает глушить сигналы GPS в приграничной зоне уже пятый день.

Южнокорейское министерство объединения ранее предупредило, что примет «невыносимо» болезненные меры против Северной Кореи, если она продолжит устраивать «иррациональные» провокационные действия. В Сеуле отмечали, что могут возобновить вещание по громкоговорителям вдоль границы или рассылку листовок с критикой режима в КНДР — их Южная Корея так же пересылает через границу на воздушных шарах.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Южная Корея КНДР воздушные шары мусор
Материалы по теме
КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря
Политика
КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею
Политика
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Новый губернатор ХМАО предложил работу Комаровой Политика, 10:34
Клуб Бобровского и Тарасенко выбил чемпиона регулярки НХЛ из плей-офф Спорт, 10:33
Ватикан сообщил о продолжении миссии по Украине Политика, 10:28
Брата Хабиба Нурмагомедова задержала охрана после победы Махачева в UFC Спорт, 10:20
Как «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов. Фоторепортаж Спорт, 10:02
Результаты Райффайзенбанка в России во время санкций. Инфографика Финансы, 10:00
Взять жизнь в свои руки — 4 шага сепарации от родителей Pro, 09:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 09:45
В Херсоне прогремели взрывы Политика, 09:44
В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве Политика, 09:42
Махачев заявил, что Порье доставил ему много трудностей в чемпионском бою Спорт, 09:33
В Стамбуле обрушился жилой дом Общество, 09:32
Махачев заявил, что ему неинтересно защищать титул чемпиона UFC Спорт, 09:29
В Южной Корее показали, какой мусор присылает КНДР с воздушными шарами Политика, 09:27