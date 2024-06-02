В Южной Корее показали, какой мусор присылает КНДР с воздушными шарами
КНДР снова отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором — в этот раз их насчитали почти 600 штук, сообщает Yonhap со ссылкой на военных. Шары достигли Сеула.
В первый раз Северная Корея отправила шары, которые содержали мусор и экскременты, в конце мая. Их было около 260.
Также Пхеньян продолжает глушить сигналы GPS в приграничной зоне уже пятый день.
Южнокорейское министерство объединения ранее предупредило, что примет «невыносимо» болезненные меры против Северной Кореи, если она продолжит устраивать «иррациональные» провокационные действия. В Сеуле отмечали, что могут возобновить вещание по громкоговорителям вдоль границы или рассылку листовок с критикой режима в КНДР — их Южная Корея так же пересылает через границу на воздушных шарах.
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