В деле Тимура Иванова появился экс-председатель правления «Интеркоммерца»

Бугаевский, который находится в международном розыске по делу о мошенничестве на ₽4 млрд руб., фигурирует в деле Иванова о растрате, пишет ТАСС

Тимур Иванов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В новом уголовном деле о растрате, возбужденном в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова, фигурирует бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаевский находится в международном розыске и арестован заочно на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России», — сказано в документах.

Против Бугаевского в России возбуждено уголовное дело: его подозревают в мошенничестве почти на 4 млрд руб. В 2016 году его объявили в розыск. «Интеркоммерц», занимавший 67-е место в банковской системе России, тогда же лишился лицензии, став самым крупным страховым случаем в истории «Агентства страхования вкладов».

По состоянию на 2018 год Бугаевский находился в Чехии. Бугаевский занимал должность предправления «Интеркоммерца» с 2008 по 2016 год.

Иванову, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, в начале октября предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере, писало агентство. Один эпизод связан с растратой ₽200 млн при покупке двух паромов для Керченской переправы, во втором эпизоде речь шла о хищении у банка «Интеркоммерц» более ₽3 млрд. По версии следствия, деньги были перечислены на счета «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

По словам источника ТАСС, показания на Иванова дал его бывший подчиненный, экс-руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний Антон Филатов, который был арестован в апреле. В 2016 году против Филатова завели дело о хищении у «Интеркоммерца», но позже расследование было прекращено.

Информацию о новом деле о растрате в отношении Иванова РБК подтвердил его адвокат Мурад Мусаев. «[Нам дали] 2,5 рабочих дня на защиту от сложносочиненного обвинения о событиях почти 10-летней давности», — сказал он. Иванов, по словам адвоката, вину не признал.

Иванова задержали в апреле и вменили ч. 6 ст. 290 УК. Следствие считает, что он получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которому инкриминируется соучастие при получении взятки Ивановым, и Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.