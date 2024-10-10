В ООН выяснили, кто в Израиле приказал пытать палестинских заключенных

В докладе комиссии ООН говорится, что Бен-Гвир лично узаконил жестокое обращение с палестинскими заключенными, в том числе пытки и изнасилования. В Израиле неоднократно обвиняли ООН в фактической «поддержке террористов»

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, отвечающий за пенитенциарную систему, лично приказал институционализировать жестокое обращение с палестинскими заключенными. Об этом говорится в докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной палестинской территории.

В конце июля Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что по меньшей мере 10 тыс. палестинцев были произвольно и без суда арестованы Израилем с 7 октября 2023 года. По данным организации, многие палестинские заключенные подвергались пыткам, а по меньшей мере 53 из них умерли в тюрьме.

«Доклад показал, что институционализированное жестокое обращение с палестинскими заключенными, давняя особенность (израильской) оккупации, имело место по прямому приказу министра исправительных учреждений Израиля Итамара Бен-Гвира и было вызвано заявлениями правительства Израиля, подстрекающими к насилию и репрессиям», — говорится в докладе комиссии ООН.

Там также указали, что заключенные-мужчины подвергались систематическим изнасилованиям, а «их половые органы увечили в качестве наказания или запугивания для получения информации».

Члены комиссии считают, что отсутствие ответственности за действия, санкционированные высшими израильскими властями, и растущее признание насилия в отношении палестинцев «позволили такому поведению продолжаться непрерывно, стать систематическим и институционализированным». «Ужасающие акты жестокого обращения, совершенные в отношении палестинских заключенных, требуют привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба жертвам», — приводятся в докладе слова председателя комиссии Нави Пиллэй.

После начала войны Израиля и ХАМАС в ООН неоднократно заявляли о нарушении прав человека, пытках и изнасилованиях как с одной, так и с другой стороны конфликта. В июле Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Два месяца спустя Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю в течение года покинуть оккупированные палестинские территории.

После этого, а также из-за отсутствия «однозначной реакции» генсека ООН Антониу Гутерриша на обстрел Израиля Ираном израильский МИД объявил его персоной нон грата. «Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля. Речь идет о генеральном секретаре, который до сих пор не осудил резню и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не поспособствовал принятию решений по объявлению их террористической организацией», — объяснял решение глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац.