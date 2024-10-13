Глава района в Курской области обвинила ВСУ в вывозе сельхозтехники

Кореневский район Курской области «полностью разграблен», ВСУ вывезли оттуда сельхозтехнику, а оставшееся оборудование сожгли, заявила Марина Дегтярева. 9 октября она называла напряженной обстановку в этом районе

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывезли из Кореневского района Курской области сельскохозяйственную технику, заявила ТАСС глава района Марина Дегтярева.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину», — сказала она, добавив, что ВСУ сожгли оставшееся оборудование. По словам Дегтяревой, ей также известно о расстрелах мирных жителей при эвакуации, подробностей чиновница не привела.

Кореневский район находится на юго-западе Курской области и граничит с Суджанским, Льговским, Рыльским и Глушковским районами, а также с Сумской областью Украины. Его площадь составляет 873 кв. км. По состоянию на 2021 год численность населения составляла 15 тыс. человек.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. В регионе действует режим КТО. 12 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов, эвакуации подлежали 180 тыс. жителей, из которых 121 тыс. человек к тому моменту покинули зону боевых действий. Главком ВСУ Александр Сырский объявлял о создании военной комендатуры в регионе для «обеспечения правопорядка».

9 октября Дегтярева называла напряженной обстановку в Кореневском районе Курской области и призывала жителей не посещать его «без особой необходимости». «Разрешение, когда это будет безопасно, на возвращение домой даст губернатор Курской области», — писала она во «ВКонтакте».

С 6 августа Минобороны России отчитывалось об отражении атак ВСУ в Курской области, в том числе в районе поселка Коренево. По данным ведомства, за этот период были освобождены населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость, 10-й Октябрь и Успеновка в Кореневском районе, Викторовка в Рыльском районе, Борки, Новая Сорочина и хутор Покровский в Суджанском районе.