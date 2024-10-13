Медведев призвал «не будить зверя» из-за слов об ударе по Петербургу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова польского генерала Раймунда Анджейчака о планах ударить по Санкт-Петербургу в случае нападения на Литву напомнил о разделе Польши и призвал «не будить зверя».
«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев в телеграм-канале.
На этой неделе экс-глава Генштаба республики предупредил, что в случае перехода российскими войсками границы с Литвой последует «незамедлительный ответ». «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил Анджейчак.
Первый раздел Польши (Речи Посполитой) произошел в 1772 году. Россия получила территории польской Ливонии и части Белоруссии, Австрия — часть Малой Польши, а Пруссия — часть Великой Польши.
В ходе второго раздела в 1793 году к Пруссии отошли Гданьск, Торунь, Великая Польша и Мазовия, к России — большая часть Литвы и Белоруссии, почти вся Волынь и Подолье.
В 1795 году Россией, Пруссией и Австрией был осуществлен третий раздел Речи Посполитой. В итоге трех разделов к России перешли литовские, белорусские (кроме части с городом Белосток, отошедшей к Пруссии), и украинские земли (кроме части Украины, захваченной Австрией). Коренные польские земли достались Пруссии и Австрии.
Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2019 года заявлял, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа). «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района — Тешинский и еще там второй район. И все, и забрала их. Вот и все», — говорил он. По словам Путина, советские войска зашли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы».
Институт национальной памяти Польши после слов Путина назвал фальсификацией истории попытки России реабилитировать пакт Молотова — Риббентропа, заключенный между СССР и Германией в 1939 году. «Под предлогом «пакта о ненападении» Германия и Советский Союз очертили свои сферы влияния в секретном протоколе, разделив между собой территории других независимых государств», — подчеркивали там.
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