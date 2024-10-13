Медведев призвал «не будить зверя» из-за слов об ударе по Петербургу

Экс-глава Генштаба Польши Анджейчак предупредил об ударе по Петербургу в случае перехода российскими войсками границы с Литвой. Медведев в ответ напомнил о разделах Польши и призвал «не будить зверя»

Санкт-Петербург (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова польского генерала Раймунда Анджейчака о планах ударить по Санкт-Петербургу в случае нападения на Литву напомнил о разделе Польши и призвал «не будить зверя».

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев в телеграм-канале.

На этой неделе экс-глава Генштаба республики предупредил, что в случае перехода российскими войсками границы с Литвой последует «незамедлительный ответ». «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил Анджейчак.