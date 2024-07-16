Суд заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии по делу о фейках про армию

Фейгин заочно получил 11 лет колонии по делу о фейках про армию

Суд приговорил экс-адвоката к 11 годам колонии общего режима и штрафу 4,5 млн руб., а также на 4 года запретил ему администрировать сайты. Его признали виновным по делу о фейках про армию. Поводом стали интервью о событиях в Буче

Марк Фейгин (Фото: Валерий Матыцин / ТАСC)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ему также назначили штраф в размере 4,5 млн руб. и на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) стали интервью Фейгина, опубликованные на YouTube, о событиях в Буче в начале 2022 года и уничтожении гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

«Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями», — отметили в Генпрокуратуре.

РБК направил запрос в пресс-службу Басманного районного суда.

В апреле 2022 года Фейгина признали иноагентом, в октябре 2023-го объявили в розыск. Ранее он покинул Россию. Как уточнили в Генпрокуратуре, в судебном процессе принимал участие его адвокат.

Фейгин — уроженец Самары, занимался политической деятельностью с конца 1980-х годов, в 2000-х начал работу в качестве адвоката. В частности, он представлял интересы участниц группы Pussy Riot, украинской летчицы Надежды Савченко и экс-главы меджлиса крымских татар (организация признана в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева. В 2018 году был лишен адвокатского статуса. Тогда он рассказывал РБК, что поводом стали его публикации в соцсети X (ранее Twitter) об украинском политике и блогере Анатолии Шарие, что расценили как нарушение адвокатской этики. Фейгин обвинял его в преступлениях сексуального характера. Хамовнический суд Москвы обязал его опровергнуть эти сведения. Бывший адвокат пытался оспорить лишение статуса защитника, но безуспешно.