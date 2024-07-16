 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Фейгин заочно получил 11 лет колонии по делу о фейках про армию

Суд заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии по делу о фейках про армию
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд приговорил экс-адвоката к 11 годам колонии общего режима и штрафу 4,5 млн руб., а также на 4 года запретил ему администрировать сайты. Его признали виновным по делу о фейках про армию. Поводом стали интервью о событиях в Буче
Марк Фейгин
Марк Фейгин (Фото: Валерий Матыцин / ТАСC)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ему также назначили штраф в размере 4,5 млн руб. и на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) стали интервью Фейгина, опубликованные на YouTube, о событиях в Буче в начале 2022 года и уничтожении гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

«Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями», — отметили в Генпрокуратуре.

РБК направил запрос в пресс-службу Басманного районного суда.

Минюст внес в список СМИ-иноагентов рэпера Face и Марка Фейгина
Политика
Иван Дрёмин (Face)
В апреле 2022 года Фейгина признали иноагентом, в октябре 2023-го объявили в розыск. Ранее он покинул Россию. Как уточнили в Генпрокуратуре, в судебном процессе принимал участие его адвокат.

Фейгин — уроженец Самары, занимался политической деятельностью с конца 1980-х годов, в 2000-х начал работу в качестве адвоката. В частности, он представлял интересы участниц группы Pussy Riot, украинской летчицы Надежды Савченко и экс-главы меджлиса крымских татар (организация признана в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева. В 2018 году был лишен адвокатского статуса. Тогда он рассказывал РБК, что поводом стали его публикации в соцсети X (ранее Twitter) об украинском политике и блогере Анатолии Шарие, что расценили как нарушение адвокатской этики. Фейгин обвинял его в преступлениях сексуального характера. Хамовнический суд Москвы обязал его опровергнуть эти сведения. Бывший адвокат пытался оспорить лишение статуса защитника, но безуспешно.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия Басманный суд Украина Марк Фейгин уголовное дело
Материалы по теме
Суд заочно арестовал Фейгина по делу о фейках про армию
Политика
МВД объявило Марка Фейгина в розыск
Политика
Минюст внес в список СМИ-иноагентов рэпера Face и Марка Фейгина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Суд в Москве оставил под арестом гендиректора WorldSkills Russia Общество, 16:45
На юге России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС Общество, 16:38
В Госдуме предложили запретить дворникам шуметь по утрам Недвижимость, 16:38
Против Чириковой возбудили дело о фейках об армии и объявили в розыск Политика, 16:33
Спрос россиян на ипотеку на строительство частных домов удвоился Недвижимость, 16:19
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 16:17
Дело самопровозглашенного создателя биткоина направили в прокуратуру Крипто, 16:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фанаты заполнили стадион «Реала» ради встречи с Мбаппе. Фоторепортаж Спорт, 16:13
Отпуск и больничный: что еще положено сезонным работникам Pro, 16:12
Торговую платформу «Кифа» предварительно оценили в ₽8,4 млрд перед IPO Инвестиции, 16:06
«Известия» узнали предварительную версию крушения Superjet в Подмосковье Общество, 16:05
В МИДе назвали очковтирательством заявления Киева о стремлении к миру Политика, 15:58
Курские власти сообщили о серьезном повреждении завода в Коренево Общество, 15:56
Фейгин заочно получил 11 лет колонии по делу о фейках про армию Политика, 15:53