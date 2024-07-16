Фейгин заочно получил 11 лет колонии по делу о фейках про армию
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Ему также назначили штраф в размере 4,5 млн руб. и на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) стали интервью Фейгина, опубликованные на YouTube, о событиях в Буче в начале 2022 года и уничтожении гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.
«Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями», — отметили в Генпрокуратуре.
РБК направил запрос в пресс-службу Басманного районного суда.
признали иноагентом, в октябре 2023-го объявили в розыск. Ранее он покинул Россию. Как уточнили в Генпрокуратуре, в судебном процессе принимал участие его адвокат.
Фейгин — уроженец Самары, занимался политической деятельностью с конца 1980-х годов, в 2000-х начал работу в качестве адвоката. В частности, он представлял интересы участниц группы Pussy Riot, украинской летчицы Надежды Савченко и экс-главы меджлиса крымских татар (организация признана в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева. В 2018 году был лишен адвокатского статуса. Тогда он рассказывал РБК, что поводом стали его публикации в соцсети X (ранее Twitter) об украинском политике и блогере Анатолии Шарие, что расценили как нарушение адвокатской этики. Фейгин обвинял его в преступлениях сексуального характера. Хамовнический суд Москвы обязал его опровергнуть эти сведения. Бывший адвокат пытался оспорить лишение статуса защитника, но безуспешно.
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