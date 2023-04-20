В Барнауле матроса приговорили к 9 годам за три прогула военной службы

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Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам общего режима матроса Евгения Зеленкова, сообщает в телеграм-канале пресс-служба военных судов.

Как указывает пресс-служба, такой срок ему назначили путем частичного сложения наказаний. Так, 15 марта военнослужащего приговорили к двум годам и одному месяцу колонии-поселения. Тогда суд заявил, что Зеленков не прибыл на службу 4 августа 2022 года «и незаконно отсутствовал до 5 сентября 2022 года». Позднее, 7 сентября, матрос опять не явился на службу в воинскую часть и, несмотря на объявленную частичную мобилизацию, до 29 сентября продолжал уклоняться от службы. В итоге Зеленкова признали виновным по чч. 2.1, 3 и 4 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы).

Как сообщил 20 апреля суд, матроса 1 декабря задержали полицейские и доставили его в военную комендатуру. Однако 15 декабря он вновь не явился на службу и в конце января вновь был задержан.

18 апреля Барнаульский военный суд заключил, что Зеленков без уважительных причин в период мобилизации дважды не прибыл в воинскую часть в срок и отсутствовал на службе каждый раз более одного месяца. Его признали виновным в двух преступлениях по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части или неявка на службу продолжительностью свыше одного месяца без уважительной причины в период мобилизации или военного положения) и назначили окончательное наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.