Посол Палестины признал «проблемы с движением ХАМАС»
Между международно признанными властями Палестины и движением ХАМАС существуют проблемы. Об этом заявил посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК.
По его словам, между палестинскими властями и движением есть «большая разница» — у них различные мнения по множеству вопросов. В то же время, подчеркнул посол, ХАМАС остается палестинской организацией, которую он также представляет в России.
Нофаль добавил, что «не имеет значения», есть ли у палестинских властей какое-либо влияние на ХАМАС.
«Они обосновались в Газе с 2006 года. Честно скажу, с помощью Израиля. Они все делают при поддержке Израиля. Мы говорим о том, что нам необходимо палестинское государство на Западном берегу и в Газе, а Израиль и ХАМАС занимаются совершенно другим», — отметил Нофаль.
Палестина настаивает на том, что палестинское государство должно состоять из Западного берега и Газы, однако Израиль считает невозможным говорить о двухгосударственном решении, пока Газа находится под контролем ХАМАС, посетовал посол. «В действительности это неправда», — заверил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Палестине необходимо свое независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Лидер Турции Реджеп Эрдоган также счел, что палестино-израильскую проблему можно решить за счет создания независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.
Западный берег контролируется Организацией освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), военизированная организация и главная политическая партия на Западном берегу.
Движение ХАМАС было основано в 1987 году на базе палестинского отделения египетской исламистской организации «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). Движение не признает право Израиля на существование и ставит своей целью создание палестинского государства на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС не приемлет политику ООП в регионе и находится с ней в противостоянии. К власти в секторе Газа ХАМАС пришел в 2007 году.
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