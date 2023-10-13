Посол Палестины признал «проблемы с движением ХАМАС»

Между властями Палестины и движением ХАМАС есть проблемы, а также «большая разница» — у палестинских властей и организации различные мнения по множеству вопросов, подчеркнул посол

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Между международно признанными властями Палестины и движением ХАМАС существуют проблемы. Об этом заявил посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК.

По его словам, между палестинскими властями и движением есть «большая разница» — у них различные мнения по множеству вопросов. В то же время, подчеркнул посол, ХАМАС остается палестинской организацией, которую он также представляет в России.

Нофаль добавил, что «не имеет значения», есть ли у палестинских властей какое-либо влияние на ХАМАС.

«Они обосновались в Газе с 2006 года. Честно скажу, с помощью Израиля. Они все делают при поддержке Израиля. Мы говорим о том, что нам необходимо палестинское государство на Западном берегу и в Газе, а Израиль и ХАМАС занимаются совершенно другим», — отметил Нофаль.

Палестина настаивает на том, что палестинское государство должно состоять из Западного берега и Газы, однако Израиль считает невозможным говорить о двухгосударственном решении, пока Газа находится под контролем ХАМАС, посетовал посол. «В действительности это неправда», — заверил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Палестине необходимо свое независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Лидер Турции Реджеп Эрдоган также счел, что палестино-израильскую проблему можно решить за счет создания независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.