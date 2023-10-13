Посол Палестины назвал действия Израиля, которые продлевают конфликт

Палестина готова к прекращению огня — «сегодня, завтра, прямо сейчас», однако Израиль отказывается останавливать конфликт, продолжая блокаду сектора Газа и намереваясь ввести войска на эту территорию, подчеркнул посол

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Израиль отказывается от прекращения огня, продолжает блокаду сектора Газа и намерен ввести свои войска на палестинскую территорию, что не позволяет конфликту утихнуть. Об этом заявил посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК.

По его словам, палестинская администрация готова к немедленному прекращению огня, однако Израиль отказывается от этого. Вместо этого израильские власти с первых дней отключили электричество и воду в секторе Газа, прекратили поставки топлива и продовольствия, а затем совершили масштабную атаку, подчеркнул посол.

«Везде масштабные разрушения. Они официально заявляют, что продолжат свои атаки и введут свои войска в Газу. Как положить этому конец? Нам нужна инициатива международного сообщества», — подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль.

Он отметил, что президент Палестины Махмуд Аббас просил международное сообщество принять меры, однако президент Франции Эмманюэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен потребовали от него осудить ХАМАС, на что тот отказал.

Палестинская сторона организовала доставку продовольствия и медикаментов в Газу, чтобы поддержать гражданское население, но Израиль до сих пор не пропустил груз, подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль.

Боевики ХАМАС 7 октября устроили массированный ракетный обстрел территории Израиля, вторглись на юг страны, где атаковали как военных, так и мирных жителей.

О готовности обсуждать потенциальное перемирие с Израилем движение ХАМАС объявило 9 октября, поскольку «достигло всех своих целей».

Тем не менее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что переговоров с ХАМАС не будет. «Эпоха обсуждений с этими дикарями закончилась. Сейчас настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее», — сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также предупреждал, что израильская армия будет использовать всю свою мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — говорил Нетаньяху, призывая жителей сектора Газа покинуть его.

По данным ООН, Армия обороны Израиля наносит удары по густонаселенным районам, в том числе по рынкам, больницам, жилым зданиям и школам, где прячутся гражданские. Посол Палестины уточнил, что около 1,5 тыс. жителей убиты и еще около 6 тыс. ранены. Сейчас в секторе Газа остается около 2 млн человек. В Израиле погибли 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа из-за обострения конфликта между исламистским движением ХАМАС и Израилем грозит гуманитарная катастрофа. Он потребовал обеспечить действие коридоров безопасности для доставки в сектор Газа медикаментов и продовольствия.