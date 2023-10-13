 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Посол Палестины назвал действия Израиля, которые продлевают конфликт

Посол Палестины назвал действия Израиля, которые не дают конфликту утихнуть
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Палестина готова к прекращению огня — «сегодня, завтра, прямо сейчас», однако Израиль отказывается останавливать конфликт, продолжая блокаду сектора Газа и намереваясь ввести войска на эту территорию, подчеркнул посол
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль отказывается от прекращения огня, продолжает блокаду сектора Газа и намерен ввести свои войска на палестинскую территорию, что не позволяет конфликту утихнуть. Об этом заявил посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК.

По его словам, палестинская администрация готова к немедленному прекращению огня, однако Израиль отказывается от этого. Вместо этого израильские власти с первых дней отключили электричество и воду в секторе Газа, прекратили поставки топлива и продовольствия, а затем совершили масштабную атаку, подчеркнул посол.

«Везде масштабные разрушения. Они официально заявляют, что продолжат свои атаки и введут свои войска в Газу. Как положить этому конец? Нам нужна инициатива международного сообщества», — подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль.

Он отметил, что президент Палестины Махмуд Аббас просил международное сообщество принять меры, однако президент Франции Эмманюэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен потребовали от него осудить ХАМАС, на что тот отказал.

Палестинская сторона организовала доставку продовольствия и медикаментов в Газу, чтобы поддержать гражданское население, но Израиль до сих пор не пропустил груз, подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль.

Читайте на РБК Pro
Забудьте о США и Китае: куда вывести российскую IT-компанию
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет

Боевики ХАМАС 7 октября устроили массированный ракетный обстрел территории Израиля, вторглись на юг страны, где атаковали как военных, так и мирных жителей.

О готовности обсуждать потенциальное перемирие с Израилем движение ХАМАС объявило 9 октября, поскольку «достигло всех своих целей».

Тем не менее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что переговоров с ХАМАС не будет. «Эпоха обсуждений с этими дикарями закончилась. Сейчас настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее», — сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также предупреждал, что израильская армия будет использовать всю свою мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — говорил Нетаньяху, призывая жителей сектора Газа покинуть его.

По данным ООН, Армия обороны Израиля наносит удары по густонаселенным районам, в том числе по рынкам, больницам, жилым зданиям и школам, где прячутся гражданские. Посол Палестины уточнил, что около 1,5 тыс. жителей убиты и еще около 6 тыс. ранены. Сейчас в секторе Газа остается около 2 млн человек. В Израиле погибли 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа из-за обострения конфликта между исламистским движением ХАМАС и Израилем грозит гуманитарная катастрофа. Он потребовал обеспечить действие коридоров безопасности для доставки в сектор Газа медикаментов и продовольствия.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Виктория Громова Виктория Громова
Израиль Палестина посол конфликт
Материалы по теме
Путин заявил о необходимости создать независимое Палестинское государство
Политика
Число погибших от атак Израиля палестинцев выросло до 1,5 тыс.
Политика
Премьер Палестины заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 16:15
Путин ответил «посмотрим» на вопрос о визите в Армению Политика, 18:31
В Израиле разрешили слушать радио и носить оружие по субботам Политика, 18:22
Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова опровергла данные об отравлении Политика, 18:22
Как посчитать экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 18:21
Эксперты подсчитали, как сократилось предложение жилья в аренду в Москве Недвижимость, 18:16
Падение Ethereum и суд над экс-главой FTX. Главные события недели Крипто, 18:10
Российская «молодежка» победила «Палмейрас» в матче с двумя удалениями Спорт, 18:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Топ-5 событий на СПБ Бирже: триумф Microsoft, обвал шекеля и лиры РБК Инвестиции, 18:02
Посол Палестины признал «проблемы с движением ХАМАС» Политика, 18:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:01
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 17:58
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 17:55
Лидер КХЛ прервал серию поражений Спорт, 17:54
Умер дипломат Николай Кобринец Общество, 17:52