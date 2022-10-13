Власти Львовской области сообщили о ракетном ударе по военному объекту

Глава ОГА Козицкий: две ракеты попали в военный объект во Львовской области

Глава областной администрации сообщил, что две ракеты попали в военный объект в Золочевском районе. За час до этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Во Львовской области две ракеты попали в военный объект, это повторное попадание. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе», — написал он.

За час до этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее о разрушении военного объекта во Львовской области Козицкий заявлял в середине мая. Тогда, по его словам, четыре ракеты попали в один из объектов военной инфраструктуры, в результате чего он был полностью разрушен.

Воздушная тревога на Украине звучит уже четвертый день подряд. В понедельник, 10 октября, в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь, в некоторых городах останавливался транспорт. Позднее Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения «попыток терактов» на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.

Страны Запада осудили ракетные удары по украинской инфраструктуре и пообещали продолжать поддерживать Украину, в том числе поставлять ей современные системы ПВО.