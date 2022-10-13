Власти Львовской области сообщили о ракетном ударе по военному объекту

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Адвокат заявил об эмоциональном опустошении осужденной в России Грайнер Спорт, 18:25
Пушилин заявил о переломном моменте в «освобождении ДНР» Политика, 18:22
Доля частных инвесторов на рынке акций в сентябре выросла до 79% Инвестиции, 18:21
Мосбиржа планирует начать торги БПИФ на юаниевые активы Инвестиции, 18:19
Парламент Ирака спустя год избрал нового президента Политика, 18:18
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 18:16
Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11 Life, 18:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти обсудят идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки Общество, 18:12
Правительство ответило на призыв помочь жителям Херсонской области уехать Политика, 18:10
Замруководителя Росмолодежи возглавит аналог пионерии Политика, 18:06
Зеленский и Макрон договорились созваниваться по WhatsApp Политика, 18:02
Белгородский губернатор сообщил о разрушенном ВСУ погранпункте Политика, 17:59
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 17:54
Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри Life, 17:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Львовской области сообщили о ракетном ударе по военному объекту

Глава ОГА Козицкий: две ракеты попали в военный объект во Львовской области
Глава областной администрации сообщил, что две ракеты попали в военный объект в Золочевском районе. За час до этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Во Львовской области две ракеты попали в военный объект, это повторное попадание. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе», — написал он.

За час до этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее о разрушении военного объекта во Львовской области Козицкий заявлял в середине мая. Тогда, по его словам, четыре ракеты попали в один из объектов военной инфраструктуры, в результате чего он был полностью разрушен.

Воздушная тревога на Украине звучит уже четвертый день подряд. В понедельник, 10 октября, в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь, в некоторых городах останавливался транспорт. Позднее Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения «попыток терактов» на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

Читайте на РБК Pro
Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Обзорная экскурсия по маркетплейсам для селлеров: где и что продавать

11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.

Страны Запада осудили ракетные удары по украинской инфраструктуре и пообещали продолжать поддерживать Украину, в том числе поставлять ей современные системы ПВО.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Львовская область Львов ракетный обстрел военный объект Военная операция на Украине
Материалы по теме
Мэр Львова предложил жителям города ставить буржуйки в убежищах
Политика
Часть Львовской области осталась без электричества после ракетного удара
Общество
Власти Днепра, Львова, Харькова и Тернополя сообщили о взрывах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter