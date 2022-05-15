Во Львове сообщили о разрушении военного объекта российскими ракетами

По словам главы местной администрации, объект находится недалеко от границы с Польшей. При ракетном обстреле никто не пострадал. Российское Минобороны об ударах во Львовской области не сообщало

Четыре российских ракеты попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области, он полностью разрушен, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Впоследствии Козицкий уточнил, что речь идет об объекте в Яворовском районе — недалеко от границы с Польшей.

Минобороны России не сообщало об ударах по военной инфраструктуре Львовской области.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». На Украине действует военное положение, дипломатические отношения между Москвой и Киевом разорваны.

Львовская область находится на западе страны и граничит с Польшей. В марте ведомство заявляло, что уничтожило в регионе до 180 иностранных наемников. Козицкий в том же месяце сообщал о ракетном обстреле Яворовского военного полигона. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, там работают иностранные инструкторы.