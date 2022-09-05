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Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка

В Теткино зафиксировали по меньшей мере 12 «прилетов». Никто не пострадал, но несколько домов были повреждены

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Поселок Теткино в Курской области около 19:00 по местному времени (совпадает с московским) подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — написал он, обвинив в обстреле Вооруженные силы Украины.

В результате обстрела несколько домов получили повреждения: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Специалисты на месте устанавливают серьезность ущерба. Старовойт пообещал, что владельцам пострадавших домов оперативно окажут всю необходимую помощь.

Военная операция на Украине. Онлайн
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После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов России не раз сообщали об обстрелах и атаках беспилотников со стороны ВСУ. Неоднократно обстреливали, в частности, Теткино — последний раз Старовойт сообщал об обстреле поселка в августе.

С 11 апреля в Курской области действует высокий уровень террористической опасности. В конце мая Минобороны перебросило туда дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности.

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