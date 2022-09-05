Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка

В Теткино зафиксировали по меньшей мере 12 «прилетов». Никто не пострадал, но несколько домов были повреждены

Поселок Теткино в Курской области около 19:00 по местному времени (совпадает с московским) подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — написал он, обвинив в обстреле Вооруженные силы Украины.

В результате обстрела несколько домов получили повреждения: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Специалисты на месте устанавливают серьезность ущерба. Старовойт пообещал, что владельцам пострадавших домов оперативно окажут всю необходимую помощь.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов России не раз сообщали об обстрелах и атаках беспилотников со стороны ВСУ. Неоднократно обстреливали, в частности, Теткино — последний раз Старовойт сообщал об обстреле поселка в августе.

С 11 апреля в Курской области действует высокий уровень террористической опасности. В конце мая Минобороны перебросило туда дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности.