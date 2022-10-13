Генпрокуратура признала нежелательной немецкую организацию Dekabristen

Генпрокуратура считает, что деятельность организации представляет угрозу для российского конституционного строя и безопасности. Комиссия Госдумы по вмешательству извне предлагала признать Dekabristen нежелательной еще в апреле

Вид на здание Генеральной прокуратуры РФ (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Деятельности немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы») признана на территории России нежелательной, сообщила Генпрокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, эта организация «угрожает конституционному строю и безопасности России». Генпрокуратура направила информацию в Минюст для включения Dekabristen в соответствующий реестр.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства предлагала признать «Декабристов» нежелательной организацией еще в начале апреля, а также еще 13 зарубежных неправительственных организаций. Глава комиссии Василий Пискарев тогда отмечал, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности, а отдельным направлением работы стало «финансирование антироссийской деятельности внутри нашей страны».

На сайте Dekabristen e.V. говорится, что деятельность организации направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе. Она оказывает консультации и поддержку общественным организациям, социальным проектам, журналистам, волонтерам, а также центрам для беженцев. Организацию основал в 2012 году Сергей Медведев — как писала «Московская немецкая газета», он приехал из Воронежа в Берлин в 2008-м.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными немецкий Фонд им. Генриха Бёлля, британский Королевский институт международных отношений (Chatham House), британскую неправительственную организацию Calvert 22 Foundation, Фонд открытой Эстонии, Канадский украинский конгресс, Институт Макдональда — Лорье и Украинскую национальную федерацию Канады.