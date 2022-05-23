Генпрокуратура признала нежелательным немецкий Фонд им. Генриха Бёлля

Его деятельность угрожает конституционному строю и безопасности страны, утверждает ведомство. Ранее в Госдуме предложили признать нежелательными 14 НПО, в том числе немецкий фонд. Позднее его филиал был исключен из реестра Минюста

Фото: boell.de

Генеральная прокуратура России признала нежелательным немецкий Фонд им. Генриха Бёлля.

Деятельность фонда угрожает конституционному строю и безопасности страны, считают в ведомстве.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, Фонд имени Генриха Бёлля)», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура уведомила о своем решении Министерство юстиции, которое должно внести нежелательную организацию в соответствующий перечень.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России и в Фонд им. Генриха Бёлля.

Сейчас в списке Минюста значатся 55 иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны.

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В начале апреля комиссия Госдумы по фактам вмешательства извне предложила признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций, которые, как утверждал глава комиссии Василий Пискарев, «работают в ущерб безопасности» страны, реализуя «полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене». Среди таких организаций назывался Фонд им. Генриха Бёлля.

Позднее Минюст исключил российское отделение фонда из «реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций».

Фонд Генриха Бёлля, названный в честь немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, — политическая организация из Берлина, связанная с немецкой партией «Зеленые». Она занимается проектами примерно в 60 странах и имеет офисы в 34 государствах, в том числе в России и на Украине. Основной задачей фонда является политическое образование в Германии и за рубежом «для содействия демократическим решениям, социально-политической приверженности и международному взаимопониманию». В 2020 году фонд предоставил 271 стипендию студентам и докторантам.