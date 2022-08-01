В России признали нежелательным фонд, основанный уроженкой Ленинграда

Деятельность фонда Calvert 22 угрожает основам конституционного строя и безопасности России, заявили в Генпрокуратуре. До 2017 года этот фонд спонсировал ВТБ, а в попечительский совет с 2012 по 2018 год входил Кудрин

Нонна Матеркова (Фото: calvert22.org)

Деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation признана в России нежелательной, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Организация была основана в 2009 году уроженкой России Нонной Матерковой. Матеркова родилась в Ленинграде, окончила Лондонскую школу экономики, также училась в Институте искусств Sotheby’s, пишет «Артгид». Она стипендиат фонда Ельцина и Британского совета, работала над инвестиционными проектами и финансовыми отчетами в партнерстве с российским Минфином, региональными администрациями и офисом Всемирного банка в России. Была начальником отдела комитета финансов в администрации Санкт-Петербурга. После переезда в Лондон основала там в 2008 году фонд Calvert 22.

Calvert 22 занимался продвижением современной культуры нового Востока — России, Восточной Европы, Балкан, Средней Азии. Организация сотрудничает с крупнейшими университетами и музеями, в том числе, как указано на ее сайте, работала с Эрмитажем и МГУ, а также выпускает онлайн-журнал о современной культуре The Calvert Journal.

Одним из инициаторов создания журнала был бывший министр финансов, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин. С 2012 по 2018 год он также входил в совет директоров Calvert 22. Спонсором фонда до 2017 года был ВТБ, после этого организация стала существовать только на благотворительные пожертвования.

К 1 августа в списке нежелательных находится 61 организация. Им запрещено работать в России, в том числе проводить публичные мероприятия, а также хранить и распространять свои материалы, в частности через СМИ. За нарушение запрета организациям может грозить штраф, а их сотрудники могут понести уголовное наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. Штрафы и уголовная ответственность предусмотрены и за сотрудничество с нежелательными организациями.