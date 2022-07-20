Генпрокуратура признала нежелательным созданный Соросом эстонский фонд

Созданная при поддержке Сороса организация занимается развитием демократии и продвижением открытости и толерантности. Генпрокуратура сочла, что деятельность фонда угрожает основам конституционного строя и безопасности России

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии на территории России. Деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила информацию в Минюст, чтобы фонд внесли в соответствующий реестр.

Фонд открытой Эстонии был создан в 1990 году при поддержке американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса, сообщается на сайте организации. Ее цель — «осознанно направлять общественную дискуссию в направлении открытости и терпимости», способствовать развитию «жизнеспособной, динамично развивающейся демократии».

В числе направлений своей деятельности фонд указывает развитие новых моделей демократического устройства, расширение гражданского пространства и усиление некоммерческого сектора.

Фонд Сороса, при поддержке которого был создан Фонд открытой Эстонии, российские власти признали нежелательным еще в 2015 году по той же причине: угроза конституционному строю и безопасности России.

Эстония после начала российской военной операции на три года приостановила государственное культурное сотрудничество с Россией, в рамках которого финансировались совместные культурные мероприятия.