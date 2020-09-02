Чехия заявила об атаке «cвязанных с ГРУ» хакеров на госструктуру

В прошлом году хакеры из России предприняли по меньшей мере одну кибератаку на чешское государственное учреждение, утверждают специалисты

Фото: Steve Marcus / Reuters

В 2019 году связанные с Россией хакеры предприняли кибератаку на одно из чешских государственных учреждений. Об этом, как пишет Radiozurnal, говорится в докладе Национального управления кибербезопасности страны (NÚKIB).

За атакой стояла группа хакеров Sofacy, которую NUKIB связывает с российской военной разведкой — ГРУ. Злоумышленник проник в систему госучреждения с помощью электронного письма, содержащего вредоносный код. О каком именно госучреждении идет речь, в докладе не говорится.

Всего в прошлом году было зафиксировано 217 успешных атак хакеров — на 50 больше, чем годом раньше. Чаще всего, однако, отмечает ведомство, за кибератаками стояли хакеры, действующие внутри страны, хотя связанные с зарубежными государствами преступные структуры также внесли свой вклад в эту статистику.

Так, помимо связанных с Россией хакеров NUKIB упоминает хакерскую группу из Китая Winnti. Они, как утверждается, пытались взломать сервис CCleaner, который с 2017 года принадлежит чешской антивирусной компании Avast.

РБК направил запросы в Департамент информации и печати МИД РФ и пресс-службу Министерства обороны РФ.