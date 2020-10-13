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Экс-глава Дагестана Васильев получил новый пост в «Единой России»

Советник президента, бывший глава Дагестана Владимир Васильев стал и.о. замсекретаря генсовета «Единой России». Он будет курировать общественные приемные Дмитрия Медведева и партийный правозащитный центр
Владимир Васильев
Владимир Васильев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Экс-главу Дагестана Владимира Васильева избрали врио замсекретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает корреспондент РБК.

С предложением избрать Васильева своим заместителем Турчак выступил на заседании президиума генсовета «Единой России» во вторник. По его словам, это инициатива председателя партии Дмитрия Медведева.

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Васильев — человек «непререкаемого авторитета», государственный деятель, имеющий колоссальный опыт работы, возглавлял фракцию в Госдуме, трудно переоценить его роль в антикоррупционной работе в Дагестане, сказал Турчак.

Согласно уставу единороссов, замы секретаря генсовета избираются на заседании этого органа из состава членов президиума. Васильев входил не в президиум генсовета, а в Высший совет партии. Медведев, пояснил Турчак, воспользовался своим правом главы партии, предусмотренным уставом, и внес кандидатуру Васильева на рассмотрение до его включения в состав президиума. И.о. заместителя секретаря Васильев будет до съезда, затем его должны утвердить в качестве полноправного заместителя.
Васильев будет курировать работу общественных приемных председателя «Единой России» и правозащитного центра партии. Также секретарь генсовета партии власти сказал, что Васильев будет помогать в формировании списков кандидатов в депутаты Госдумы.

Сам бывший глава Дагестана заявил, что согласился стать замсекретаря генсовета, «понимая, что у нас очень сложная обстановка в стране и плюс с ковидом». Также Васильев коротко отчитался о положительных итогах своей работы в Дагестане.

За его кандидатуру в качестве и.о. замсекретаря проголосовали единогласно.
Находящийся на удаленке глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил по видеосвязи, что хотя он и не смог проголосовать лично, но все равно поддерживает Васильева.

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Новым врио главы Дагестана Путин назначил генерала
Политика
Сергей Меликов

Владимир Васильев возглавлял Дагестан с 2018 года. В конце сентября источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждают досрочный уход Васильева с этого поста. Претензий к нему за время работы не возникло, причиной ухода назывались возраст (Васильеву 71 год) и состояние здоровья. В итоге 5 октября Васильев подал в отставку по собственному желанию, его заявление принял президент. Владимир Путин отметил, что Васильев многое сделал для развития республики и «очень достойно выполнял свой долг». Новым главой Дагестана Путин назначил Сергея Меликова, генерал-полковника и сенатора от Ставропольского края. В 2017 году он уже рассматривался в качестве кандидата на пост главы республики, но сам отказался. Тогда Меликов занимал пост замдиректора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Автор
Наталья Галимова
При участии
Георгий Тадтаев
Дагестан Владимир Васильев «Единая Россия»
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