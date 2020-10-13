Экс-глава Дагестана Васильев получил новый пост в «Единой России»
Экс-главу Дагестана Владимира Васильева избрали врио замсекретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает корреспондент РБК.
С предложением избрать Васильева своим заместителем Турчак выступил на заседании президиума генсовета «Единой России» во вторник. По его словам, это инициатива председателя партии Дмитрия Медведева.
Васильев — человек «непререкаемого авторитета», государственный деятель, имеющий колоссальный опыт работы, возглавлял фракцию в Госдуме, трудно переоценить его роль в антикоррупционной работе в Дагестане, сказал Турчак.
Согласно уставу единороссов, замы секретаря генсовета избираются на заседании этого органа из состава членов президиума. Васильев входил не в президиум генсовета, а в Высший совет партии. Медведев, пояснил Турчак, воспользовался своим правом главы партии, предусмотренным уставом, и внес кандидатуру Васильева на рассмотрение до его включения в состав президиума. И.о. заместителя секретаря Васильев будет до съезда, затем его должны утвердить в качестве полноправного заместителя.
Васильев будет курировать работу общественных приемных председателя «Единой России» и правозащитного центра партии. Также секретарь генсовета партии власти сказал, что Васильев будет помогать в формировании списков кандидатов в депутаты Госдумы.