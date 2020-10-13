Экс-глава Дагестана Васильев получил новый пост в «Единой России»

Сам бывший глава Дагестана заявил, что согласился стать замсекретаря генсовета, «понимая, что у нас очень сложная обстановка в стране и плюс с ковидом». Также Васильев коротко отчитался о положительных итогах своей работы в Дагестане.

За его кандидатуру в качестве и.о. замсекретаря проголосовали единогласно.

Находящийся на удаленке глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил по видеосвязи, что хотя он и не смог проголосовать лично, но все равно поддерживает Васильева.

Владимир Васильев возглавлял Дагестан с 2018 года. В конце сентября источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждают досрочный уход Васильева с этого поста. Претензий к нему за время работы не возникло, причиной ухода назывались возраст (Васильеву 71 год) и состояние здоровья. В итоге 5 октября Васильев подал в отставку по собственному желанию, его заявление принял президент. Владимир Путин отметил, что Васильев многое сделал для развития республики и «очень достойно выполнял свой долг». Новым главой Дагестана Путин назначил Сергея Меликова, генерал-полковника и сенатора от Ставропольского края. В 2017 году он уже рассматривался в качестве кандидата на пост главы республики, но сам отказался. Тогда Меликов занимал пост замдиректора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.