Едущих в Россию украинцев призвали «брать автомат» и возвращать Кубань

Министр инфраструктуры Украины ​Владимир Омелян вновь прокомментировал возможность прекращения транспортного сообщения с Россией. По мнению министра, «разговаривать» о поездках в Россию можно только взяв автомат в руки

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Министр инфраструктуры Украины ​Владимир Омелян в интервью телеканалу «Громадьске ТВ» прокомментировал продолжающиеся поездки украинцев в Россию. По мнению министра, гражданам Украины перед тем, как ездить в Россию, необходимо силой «вернуть» Кубань и Москву.

В ходе интервью журналисты обратились к Омеляну с просьбой прокомментировать вероятность запрещения транспортного сообщения с Россией. Министр отметил, что большинство украинцев, которые раньше ездили в Россию, начали теперь посещать Европу. Аналогичная ситуация, подчеркнул Омелян, произошла в свое время с Прибалтикой. «Чем дальше мы от России, тем лучше для Украины», — объяснил он свою позицию.

Журналисты обратились к Омеляну с вопросом, что делать украинцам, которым все же необходимо ездить в Россию. «Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать», — ответил министр.

Владимир Омелян неоднократно выступал с заявлениями о необходимости ограничения транспортного сообщения с Россией. В частности, министр выступает за прекращение железнодорожного сообщения. О вероятности прекращения отправки поездов в Россию государственным оператором железных дорог Украины «Укрзализныця» с 2018 года он заявлял в декабре. Тогда он объяснил подобное решение постройкой Россией железнодорожной ветки в обход Украины. Продолжение изучения «варианта закрытия железнодорожного сообщения с Москвой» он подтвердил и в августе 2018 года. Тогда он пояснил, что такое решение послужит толчком для развития транспортной системы в стране.

Говорил Омелян и о необходимости «возвращения» Кубани Украине. «Мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани», — заявлял министр в мае 2017 года, отметив, что в Киеве также ожидают возвращения «других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время».