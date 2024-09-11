RT сообщил о визите ФБР к сотруднице телеканала в Майами

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками к сотруднице RT в Майами, сообщает издание. Там не назвали имени работницы «из соображений безопасности».

По словам женщины, 20 силовиков пришли к ней домой около пяти утра, обыскали ее и допрашивали примерно пять часов. Она рассказала, что сотрудники ФБР задавали ей вопросы о главном редакторе RT Маргарите Симоньян, ее первом заместителе Елизавете Бродской и замглавы дирекции информационного вещания на английском языке Андрее Кияшко. Также силовиков интересовало, финансируется ли телеканал Кремлем. Сотруднице сообщили, что она проходит подозреваемой по делу, подробности которого не привели. Официально ей не предъявили обвинений, женщина покинула США, добавили в RT.

РБК направил запрос в ФБР.

В начале сентября США ввели санкции против Симоньян, Бродской и Кияшко. Под ограничения также попали менеджер проектов цифровых медиа Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева, которых Минюст США обвинил в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России». В ответ на это Симоньян заявила, что коллектив работает отлично. Комментируя внесение себя в санкционный список, главред RT написала: «Тю. Проснулись!»

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными.