Германия согласовала с Литвой условия пребывания бригады бундесвера

Соглашение регулирует правовой статус почти 5 тыс. немецких военных, которых планируется перебросить в Литву к 2027 году. Кремль назвал эти планы нагнетанием напряженности

Германия и Литва подписали межправительственное соглашение о постоянной дислокации на территории последней бригады немецкого бундесвера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

Документ подписали министры обороны двух стран — Лауринас Касчюнас (Литва) и Борис Писториус (Германия). Литовское Минобороны назвало его историческим.

В соглашении оговорены права и обязанности немецкой бригады, а также ее личного состава и персонала. Берлин сможет создавать в Литве школы, осуществляющие обучение на немецком языке, поскольку военные могут прибыть в страну с семьями. Также Германия сможет открывать собственные столовые, радиостанции и автошколы. Литва обязалась обеспечить немецким военным медицинское обслуживание за счет создания специализированных военно-медицинских центров.

Касчюнас заверил, что вся территория, выделенная немецкой бригаде под инфраструктуру, останется собственностью Литвы.

Также соглашение регулирует правила проживания, соблюдение налогового законодательства немецкими военными и гражданскими служащими и другие вопросы.

Первые прибывающие в Литву немецкие подразделения будут временно пользоваться инфраструктурой в военных городках литовской армии в Неменчине и Рокантишкесе. Основная военная база, на которой разместятся 4 тыс. немецких военнослужащих, строится в Руднинкае — в 20 км от государственной границы с Белоруссией. На ней разместят 80% личного состава, оставшуюся часть отправят в Руклу в центральной части Литвы. Площадь военной базы составит 170 га, на ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты.

Соглашение об отправке в Литву бригады бундесвера численностью около 4,8 тыс. солдат, а также 200 представителей персонала к 2027 году Берлин и Вильнюс подписали в декабре 2023 года.

Кремль негативно отнесся к планам Германии по переброске военных в Литву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это продолжением нагнетания напряженности и созданием очагов опасности у границ России.