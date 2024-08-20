 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвера

Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве начали строительство военной базы, на которой планируют разместить 4 тыс. немецких военнослужащих, заявил командующий армией страны Раймундас Вайкшнорас, передает LTR.

«Сегодня исторический день, через несколько лет будет построен один из крупнейших проектов в истории Литвы — достаточно современный военный городок», — сказал он.

Площадь военной базы составит 170 га, на ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — 20 км от государственной границы с Белоруссией, отмечает Reuters.

В Литву отправились первые военные из бригады бундесвера
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали соглашение об отправке в балтийскую республику военной бригады бундесвера численностью около 4,8 тыс. солдат к 2027 году.

В Кремле назвали отправку военных в Литву и планы открыть там военную базу созданием «очагов опасности» для России и предупредили об ответных мерах.

Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева

Предприниматели рассказали о новой проблеме с платежами из России в Китае

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле

NASA обнаружило загадочный объект, который движется с огромной скоростью

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Литва Германия военная база
Материалы по теме
Охраной казарм бундесвера занялись частные фирмы из-за нехватки персонала
Политика
На базе бундесвера с украинскими военными заподозрили диверсию
Политика
В Литве начались крупные учения с участием солдат бундесвера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 16:55
Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. ВидеоПолитика, 16:51
Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на мосты в Курской областиПолитика, 16:50
МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на ПаралимпиадуСпорт, 16:49
ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атакПолитика, 16:46
У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвераПолитика, 16:42
Уоррен Баффет продал акции Bank of America ещё на $550 млнИнвестиции, 16:42
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из ВоронежаСпорт, 16:41
Число вышедших на свободу фигурантов дела Абызова достигло пятиОбщество, 16:34
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКСПолитика, 16:31
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%Общество, 16:29
Дочерняя компания Газпромбанка «Инфраструктура ГЧП» поменяла названиеПресс-релиз, 16:24
«ТКС Холдинг» анонсировал план объявить квартальные дивиденды в 2024 годуИнвестиции, 16:19
Paramount получила новое предложение о покупке на $4,3 млрдЭкономика, 16:07