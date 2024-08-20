У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвера

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве начали строительство военной базы, на которой планируют разместить 4 тыс. немецких военнослужащих, заявил командующий армией страны Раймундас Вайкшнорас, передает LTR.

«Сегодня исторический день, через несколько лет будет построен один из крупнейших проектов в истории Литвы — достаточно современный военный городок», — сказал он.

Площадь военной базы составит 170 га, на ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — 20 км от государственной границы с Белоруссией, отмечает Reuters.

В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали соглашение об отправке в балтийскую республику военной бригады бундесвера численностью около 4,8 тыс. солдат к 2027 году.

В Кремле назвали отправку военных в Литву и планы открыть там военную базу созданием «очагов опасности» для России и предупредили об ответных мерах.