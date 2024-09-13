Польша обвинила Германию во враждебном шаге из-за решения по границам

Польша ответит на решение Германии ввести пограничный контроль на внутренних границах, поскольку «друзья и соседи так не поступают», сказал Бартошевский. Он пообещал согласовать ответные меры с другими соседними странами

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Германия совершила недружественный и недобрососедский жест по отношению к Польше, возобновив проверки на границе между странами, заявил замглавы польского МИДа Владислав Теофил Бартошевский в эфире Radio Zet.

Ранее, 9 сентября, глава немецкого МВД Нэнси Фезер распорядилась ввести пограничный контроль на всех немецких границах. Она объяснила это стремлением ограничить нелегальную миграцию и защитить страну от исламистов и международной преступности. Ограничения вступят в силу с 16 сентября, предполагается, что они будут действовать в течение полугода. Во время их действия отдельным лицам может быть отказано во въезде в Германию.

Бартошевский не исключил, что решение немецких властей ухудшит отношения Германии с Польшей. «О закрытии границы мы узнали внезапно, никакого предупреждения не было. Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается», — сказал он. Замглавы МИДа заверил, что правительство согласует ответные меры с другими соседями Германии.

По мнению Бартошевского, решение немецкого МВД «вызовет хаос на границах». «Немецкое правительство хочет улучшить свой имидж внутри Германии», делая внешнюю политику заложницей внутренней», — считает он.

Осенью 2015 года страны ЕС столкнулись с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. Объединение оказалось не готово к этому. Однако тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель провозгласила политику открытых дверей в отношении беженцев, и в страну въехали более 1 млн человек. Германия по-прежнему остается одной из самых популярных стран для иммиграции. По подсчетам Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в 2023 году почти треть заявок на предоставление убежища в странах ЕС были поданы в Германии — 334 тыс., в то время как во Франции — 167 тыс., в Испании — 162 тыс., а в Италии — 136 тыс. Согласно данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), в 2023 году доля иностранцев среди подозреваемых в совершении преступлений на территории Германии достигла нового рекорда — 34,4%, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 13,5%.

Общественное недовольство миграционной политикой немецкого правительства постоянно растет. Согласно недавнему опросу ZDF, 71% немцев убеждены, что их страна не может справиться с «большим количеством беженцев из кризисных зон». Для сравнения: полгода назад эту позицию разделяли только 42% респондентов.

Усилению общественного недовольства способствовали нападения на мирных граждан, совершенные мигрантами. На этом фоне в немецких политических кругах начались дискуссии об ужесточении миграционной политики.