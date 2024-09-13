Глава МИД Польши пригрозил Украине жесткими мерами из-за Волынской резни

Министр пояснил, что хочет объяснить полякам возможность выстраивания хороших отношений с соседями и довести до Украины, что нужно найти решение по памяти о Волынской резне, прежде чем Польша примет «более жесткие меры»

Радослав Сикорский (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

Украина должна найти решение относительно памяти о Волынской резне, прежде чем Польша предпримет «более жесткие меры». Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в интервью Le Monde.

Сикорский 12 сентября посетил Украину. В интервью Le Monde, записанном до этого визита, он рассказал, что собирался поднять на переговорах вопрос памяти жертв Волынской резни.

Министр пояснил, что хочет донести до общественности два тезиса: во-первых, объяснить полякам, что невозможно вернуть к жизни жертв Волынской трагедии, но можно построить лучшее будущее с соседями; во-вторых, донести до украинцев, что нужно «найти решение, прежде чем Польша будет принимать «более жесткие меры» (цитата по Hromadske).

«Наша общественность очень взволнованна по этому поводу. Тогда уцелевших поляков депортировали в Польшу, а их потомки теперь представляют миллионы людей, для которых этот вопрос важен, и голосуют», — пояснил глава польского МИД.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны, по оценкам историков, — от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.

«То, что произошло в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и Украины, было планом украинского [движения] сопротивления [провести] этническую чистку Волынской области <…> путем массового убийства польского гражданского населения», — сказал польский министр.

По словам Сикорского, в течение нескольких месяцев было убито от 80 тыс. до 120 тыс. человек. Однако «были и акты мести со стороны польского движения сопротивления», признал он.

Польша просит украинскую сторону провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю, сказал министр.

Варшава настаивает, что Украине придется оправдать ее ожидания по позиции в отношении Волынской резни для вступления в Евросоюз. Польша не поддержит ее присоединение к ЕС без эксгумации жертв этих событий, говорил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Киев со своей стороны требует от Варшавы также почтить память погибших украинцев. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в частности, упоминал насильственное переселение украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, подчеркивая, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом «плохие вещи».