В Польше связали вступление Украины в ЕС с решением по Волынской резне
Украине для вступления в Евросоюз придется оправдать ожидания Польши в отношении Волынской резни в 1942–1943 годах, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.
Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об эксгумации жертв Волынской резни. Он напомнил о насильственном переселении украинцев в польский город Ольштын в 1947 году и указал, что поляки и украинцы делали друг другу в прошлом «плохие вещи». Также он назвал Люблинское воеводство, Подкарпатье и Малую Польшу «украинскими» территориями.
«Речь идет о том, чтобы выстраивать наши отношения не на основе копания в истории, а на основе правды об этой истории. Эксгумация [жертв Волынской резни], правда и достоверная оценка того, что произошло во время Второй мировой войны, необходимы для установления хороших польско-украинских отношений», — сказал премьер-министр.
При этом он подчеркнул поддержку Польшей Украины в конфликте с Россией.
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Туск согласился с вице-премьером и отметил, что «Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши».
Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.
Депутат сейма Польши Януш Ковальский, комментируя заявление Кулебы, призвал объявить главу украинского МИДа персоной нон грата.
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