В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Депутат Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность за дипфейки с использованием голоса или изображения человека. Об этом сообщают «Известия».

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем законопроекте предложил внести в ряд статей Уголовного кодекса дополнительный квалифицирующий признак — «совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных». Речь идет о статьях о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн руб. или в размере иного дохода за период до двух лет либо лишение свободы на срок до семи лет, говорится в документе. «Есть много примеров, когда люди остаются без всего из-за подделок их голоса. Поэтому в УК предлагается предусмотреть современные реалии», — объяснил Нилов.

Дипфейк (от англ. deep learning «глубинное обучение» и fake «подделка») — технология генерации изображения на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно, например, изменить лицо или голос на видео- и аудиозаписях.

Заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что «дипфейк» — понятие журналистское, а не юридическое. «Чтобы ввести его в законодательство, нужно четко прописать его научно обоснованную формулировку, — пояснил депутат. В связи с этим он высказал сомнение, что члены Госдумы поддержат законопроект Нилова.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) и компания Accenture в своем отчете, опубликованном в начале января, назвали дипфейки одной из главных угроз для выборов в разных странах. Специалисты предупредили, что созданные искусственным интеллектом дипфейковые видео или аудиозаписи могут использоваться для распространения ложной информации о кандидатах или манипулирования общественным мнением.