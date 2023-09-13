NYT сообщила о преодолении влияния санкций на производство ракет в России

Российские власти успешно перестроили экономику страны, сосредоточив основное внимание на военной промышленности, и сейчас объем производства боеприпасов в России в семь раз больше, чем на Западе, отмечает NYT

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Несмотря на санкционные ограничения, Россия смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения, сообщает The New York Times со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

После начала спецоперации на Украине США сделали ключевой частью своей стратегии поддержки Киева ограничение поставок продукции двойного назначения в Россию, в результате чего Москва «была вынуждена замедлить производство ракет на шесть месяцев». Но к концу прошлого года военно-промышленное производство вновь начало набирать обороты, пишет газета.

По словам высокопоставленного западного военного чиновника, если до спецоперации Россия могла производить 100 танков в год, то сейчас объем производства вырос до 200. На складах российской армии некоторых видов ракет, в том числе крылатых Х-55, больше, чем было в начале спецоперации, сообщили изданию собеседники, знакомые с отчетами разведки,.

Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм отметил, что текущее производство боеприпасов в России в семь раз больше, чем на Западе. «Себестоимость продукции в России значительно ниже <...>. Например, производство 155-мм снаряда обходится западным странам в $5–6 тыс. В России производство 152-мм снаряда стоит около $600», — заявил он The New York Times.

Издание отмечает, что Россия обошла экспортный контроль США, использовав спецслужбы «для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов». В результате на российские заводы поступают необходимые для военной техники микросхемы и запчасти через третьи страны.

В конце прошлого года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса приходится «раскочегаривать» и переводить на военные рельсы, чтобы те эффективно работали в условиях военной операции. Он также отметил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения.

В прошлом сентябре президент России Владимир Путин поручил нарастить производственные мощности ВПК. Он отметил, что оборонные предприятия сейчас «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий».