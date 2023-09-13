 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Динамика бизнеса «Газпромбанк Лизинг» опередила рыночную почти в 1,5 раза Пресс-релиз, 12:57
Копию Ту-144 на станции метро «Пыхтино» изготовили как настоящий самолет Город, 12:56
Титан, USB-C, мать-природа: куда идет Apple и новая серия iPhone 15 Стиль, 12:51
В конгрессе США разработали новый законопроект против цифрового доллара Крипто, 12:49
Власти предложили ВТБ поучаствовать в закрытии «финансовой дыры» в ОСК Бизнес, 12:46
МИД вызвал представителя Молдавии из-за депортации руководителя Sputnik Политика, 12:31
ПСБ готов поддержать молодых предпринимателей финансовыми инструментами​ Пресс-релиз, 12:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Жителя Канска отправили в колонию за призывы к подрыву Крымского моста Политика, 12:21
Бывший игрок НБА умер в 42 года Спорт, 12:20
Вышел трейлер нового фильма про Смешариков. В нем герои сами снимают кино Life, 12:20
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 12:19
Менеджера завода задержали за хищение на заказе по высокоточному оружию Политика, 12:17
Мосбиржа назвала срок возобновления торгов на срочном рынке Инвестиции, 12:16
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Дело Навального ,  
0 

МИД назвал спекуляцией данные о включении Навального в обмен заключенных

Сюжет
Дело Навального
Мария Захарова заявила, что данные WSJ о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенными с Западом — спекуляции, не требующие официальных комментариев
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости)

Информация The Wall Street Journal (WSJ), что оппозиционера Алексея Навального могут включить в соглашение об обмене заключенными с западными странами, — это спекуляции, заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Я даже представить не могу, откуда WSJ такое взяли. Я считаю, это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», — сказала она.

Представитель МИДа отметила, что «никакая серьезная глубинная работа не будет обсуждаться, тем более через американские газеты». Тем, кого интересует тема обмена, она посоветовала обращаться к представителям «упомянутых персоналий».

Алексей Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, после того как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» реальным. В июне прошлого года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве. По нему оппозиционера осудили еще на девять лет колонии строгого режима. А в минувшем августе Навальный получил 19 лет лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме.

По данным издания, помимо Навального западные чиновники допускают включение в сделку по обмену заключенными с Россией некоторых других российских оппозиционеров. Так, США хотят в рамках соглашения вернуть обвиняемых в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана. Первый был задержан минувшей весной в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже и сейчас находится в СИЗО «Лефортово». Второго в 2020-м приговорили к 16 годам заключения по той же статье. Оба не признают вину.

Россия, как утверждалось в статье, заинтересована в возвращении бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По версии немецкого суда, он действовал по поручению российских властей; Москва отвергает причастность к убийству.

Читайте на РБК Pro
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Полное погружение: как будут выглядеть музеи будущего — Fast Company
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что между Москвой и Вашингтоном есть «определенные контакты» на тему обмена заключенными, но публично обсуждать это Россия не намерена. «Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», — подчеркивал он.

В последний раз стороны обменивались заключенными в прошлом декабре. Так, в Россию вернулся Виктор Бут, приговоренный в США по делу о незаконной торговле оружием, а в США — баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков. А за несколько месяцев до этого в Россию в рамках обмена вернулся летчик Константин Ярошенко, осужденный за контрабанду наркотиков, а в США — студент Тревор Рид, которого обвинили в нападении на полицейских.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мария Захарова МИД Алексей Навальный США обмен заключенными Эван Гершкович
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Суд рассказал о запрете Навальному десять лет пользоваться интернетом
Политика
МИД призвал США к непубличному диалогу в вопросе обменов заключенными
Политика
Блинкен позвонил Уилану в колонию
Политика