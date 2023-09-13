МИД назвал спекуляцией данные о включении Навального в обмен заключенных

Мария Захарова заявила, что данные WSJ о возможном включении Алексея Навального в обмен заключенными с Западом — спекуляции, не требующие официальных комментариев

Алексей Навальный (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости)

Информация The Wall Street Journal (WSJ), что оппозиционера Алексея Навального могут включить в соглашение об обмене заключенными с западными странами, — это спекуляции, заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Я даже представить не могу, откуда WSJ такое взяли. Я считаю, это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», — сказала она.

Представитель МИДа отметила, что «никакая серьезная глубинная работа не будет обсуждаться, тем более через американские газеты». Тем, кого интересует тема обмена, она посоветовала обращаться к представителям «упомянутых персоналий».

Алексей Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, после того как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» реальным. В июне прошлого года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве. По нему оппозиционера осудили еще на девять лет колонии строгого режима. А в минувшем августе Навальный получил 19 лет лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме.

По данным издания, помимо Навального западные чиновники допускают включение в сделку по обмену заключенными с Россией некоторых других российских оппозиционеров. Так, США хотят в рамках соглашения вернуть обвиняемых в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана. Первый был задержан минувшей весной в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже и сейчас находится в СИЗО «Лефортово». Второго в 2020-м приговорили к 16 годам заключения по той же статье. Оба не признают вину.

Россия, как утверждалось в статье, заинтересована в возвращении бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По версии немецкого суда, он действовал по поручению российских властей; Москва отвергает причастность к убийству.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что между Москвой и Вашингтоном есть «определенные контакты» на тему обмена заключенными, но публично обсуждать это Россия не намерена. «Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», — подчеркивал он.

В последний раз стороны обменивались заключенными в прошлом декабре. Так, в Россию вернулся Виктор Бут, приговоренный в США по делу о незаконной торговле оружием, а в США — баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков. А за несколько месяцев до этого в Россию в рамках обмена вернулся летчик Константин Ярошенко, осужденный за контрабанду наркотиков, а в США — студент Тревор Рид, которого обвинили в нападении на полицейских.