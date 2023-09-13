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Военная операция на Украине ,  
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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили
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Военная операция на Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Сообщение о перекрытии движения автомобилей появилось в телеграм-канале около 02:46 мск, об открытии — в 03:32. Таким образом, мост был закрыт для автомобильного транспорта 46 минут.

Движение на Крымскому мосту периодически приостанавливают из-за попыток атак на него. В ночь на 13 сентября Минобороны об этом не сообщало.

Последняя атака на Крымский мост была предпринята 9 сентября. Тогда оборонное ведомство отчиталось об уничтожении трех украинских безэкипажных полупогружных катеров при попытке атаковать сооружение. Кроме того, министерство заявляло об уничтожении четырех быстроходных катеров с украинскими десантными группами общей численностью до 50 военнослужащих к западу от полуострова.

Теги
Крым Крымский мост автомобильное движение восстановление движения
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